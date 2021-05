Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: oggi gli ultimi match

RISULTATI SERIE C: OGGI L’ULTIMO TURNO REGOLARE

Oggi, domenica 2 maggio saranno riflettori puntati sui risultati della Serie C, per l’ultima attesissima giornata del campionato regolare, la numero 38^: con oggi dunque verranno messi in palio gli ultimi tre punti che decideranno di promozioni in cadetteria, play off ma anche retrocessione e battaglie play out e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Il colpo di scena oggi potrebbe essere davvero dietro l’angolo, anche se già nei giorni scorsi parecchi verdetti (come la promozione in Serie B di Ternana e Como) sono già stati fissati dalla matematica: molto altri però sono ancora in via di definizione e davvero non potremo perderci nemmeno un istante di questo importantissimo turno.

Pure per seguire al maglio i mach in programma questa domenica per la 38^ giornata della Serie C, pur va riferito che naturalmente anche per oggi la Lega Pro ha deciso per la contemporaneità nei singoli gironi: di conseguente il programma avrà tre differenti blocchi in tre fasce orarie. Nello specifico vediamo che per le ore 15.00 sarà fischio d’inizio per le dieci partite in programma nel girone B, mentre alle ore 17.30 via libera per i dieci incontri previsti per il gruppo A: dovremo attendere poi solo le ore 20.30 per seguire le ultime sfide del girone C.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare spazio a questa domenica interamente dedicata ai risultati della Serie C, l’ultima riservata al campionato regolare 2020-21 della terza serie del calcio italiano, ci pare doveroso dare un occhio da vicino a quanto sta accadendo nelle varie classifiche dei gironi: quali sono i verdetti già noti? Cominciando dal gruppo A abbiamo parlato della già chiara promozione in Serie B del Como, che superato per 2-1 l’Alessandria nell’ultimo turno di campionato, ha dunque ottenuto certezza matematica del salto di categoria. Alle spalle del lariani già diversa club sono poi sicuri di far parte del prossimo tabellone play off come Pro Vercelli e Renate, mentre in fondo è gran scontro tra Giana e Pro Sesto per la salvezza: per la retrocessione il discorso pare ancora aperto tra tre club toscani come Pistoiese, Lucchese e Livorno.

Nel girone B invece ancora non si sa chi tra Perugia e Padova volerà in serie B a fine stagione: Sudtirol e Modena sanno già che affronteranno i play off a fine stagione, mentre in fondo alla graduatoria di certo vi è solo la qualificazione ai play out del Fano (nonostante il pareggio contro la Triestina), ma nulla vi è di chiaro in termini di retrocessione. Infine per il girone C sappiano bene della promozione al secondo campionato della Ternana e pure è ormai scontata la retrocessione della Cavese: per quanto riguarda play off e play out per vi è ancora gran mistero. Ma ormai non dovremo attendere oltre per avere gli ultimi responsi.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 17:30 Alessandria-Pro Patria

Ore 17:30 Carrarese-Pro Vercelli

Ore 17:30 Giana Erminio-Pistoiese

Ore 17:30 Grosseto-Olbia

Ore 17:30 Lecco-AlbinoLeffe

Ore 17:30 Livorno-Pro Sesto

Ore 17:30 Novara-Como

Ore 17:30 Piacenza-Juventus U23

Ore 17:30 Pontedera-Pergolettese

Ore 17:30 Renate-Lucchese

CLASSIFICA GIRONE A

Como 72

Alessandria 68

Reate 62

Pro Vercelli 61

Lecco 60

Pro Patria 58

Albinoleffe 54

Juventus U23 52

Pontedera, Grosseto 51

Novara 49

Olbia 47

Piacenza 46

Pergolettese 44

Carrarese 43

Giana Erminio 41

Pro Sesto 40

Pistoiese, Lucchese 31

Livorno (-8) 29

GIRONE B

Ore 15:00 Cesena-Arezzo

Ore 15:00 FeralpiSalò-Perugia

Ore 15:00 Gubbio- Fano

Ore 15:00 Legnago Salus-Fermana

Ore 15:00 Matelica-Imolese

Ore 15:00 Padova-Sambenedettese

Ore 15:00 Ravenna-Carpi

Ore 15:00 Triestina-Mantova

Ore 15:00 Virtus Verona-Modena

Ore 15:00 Vis Pesaro-Südtirol

CLASSIFICA GIRONE B

Perugia, Padova 76

Sudtirol 72

Modena 69

Feralpisalò 60

Triestina 58

Cesena, Sambenedettese 54

Matelica 53

Mantova, Virtus Verona 48

Gubbio 45

Fermana 42

Carpi, Vis Pesaro 41

Legnago Salus, Imolese 35

Fano 33

Arezzo 29

Ravenna 27

GIRONE C

Ore 20:30 Bari-Bisceglie

Ore 20:30 Casertana-Paganese

Ore 20:30 Catanzaro-Monopoli

Ore 20:30 Cavese-Avellino

Ore 20:30 Foggia-Catania

Ore 20:30 Teramo-Viterbese

Ore 20:30 Ternana-Juve Stabia

Ore 20:30 Vibonese-Turris

Ore 20:30 Virtus Francavilla-Palermo

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 90

Avellino, Catanzaro 67

Bari 60

Catania (-2), Juve Stabia 58

Foggia, Palermo 50

Teramo 49

Casertana 44

Viterbese, Monopoli 40

Potenza 39

Virtus Francavilla, Turris 38

Vibonese 35

Paganese 31

Bisceglie 30

Cavese 19



