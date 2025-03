RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SPICCA IL DERBY UMBRO!

Altre 13 partite, come già quelle del sabato, sono protagoniste con i risultati Serie C per domenica 23 marzo: prosegue il programma della 33^ giornata, ed ecco che arrivano in campo anche alcune squadre che si stanno giocando la promozione diretta. Nel girone B è protagonista l’Umbria: alle ore 15:00 infatti avremo il derby Ternana Perugia con le fere che inseguono l’Entella a due punti di distanza – sarebbero gli stessi senza penalizzazione – e devono stare attente perché il Grifone, sia pure deludente in termini generali, ha vinto le ultime due partite e potrebbe rilanciarsi verso l’obiettivo minimo dei playoff.

Diretta Catania Crotone/ Streaming video tv: sfida da playoff (Serie C, 20 marzo 2025)

Tuttavia, non solo Terni ma anche Gubbio: i risultati Serie C infatti ci dicono che la capolista Virtus Entella gioca in Umbria, anche il Gubbio non ha performato secondo le aspettative ma appare comunque in ripresa, i liguri sperano di conservare il primato in classifica ma davvero questo straordinario duello con la Ternana potrebbe risolversi all’ultima giornata. Anche per questo dunque sarà interessante scoprire quello che succederà oggi con i risultati Serie C, noi intanto possiamo aggiungere che le partite prenderanno il via alle ore 12:30 con Pergolettese Arzignano e Catania Crotone, poi come sempre si gioca alle 15:00 e alle 17:15 altre due fasce orarie.

Risultati Serie C, classifiche/ L'Arezzo batte il Milan Futuro! Diretta gol live score (oggi 22 marzo 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL DUELLO VENETO

Nei risultati Serie C di oggi anche il girone A vive un nuovo capitolo del duello per la promozione: a orari diversi sono in campo il Padova, impegnato sul difficile campo di Novara, e il Vicenza che ospita un Caldiero Terme assolutamente pericolante, che rischia ancora la retrocessione diretta. Possiamo dire che il Padova capolista si sia ripreso con gli interessi quanto aveva perso a Salò: se contro la Feralpi la sconfitta era arrivata in pieno recupero, stavolta i biancoscudati hanno ribaltato la Pergolettese battendola in extremis, una vittoria fondamentale per tenere il Vicenza a 4 punti e avere un minimo di respiro.

Diretta/ Arezzo Milan Futuro (risultato finale 1-0): decisivo Pattarello (22 marzo 2025)

Tuttavia è innegabile che i risultati Serie C ci stiano dicendo come il Padova dominante di inizio stagione non ci sia più: perdere la promozione diretta dopo aver avuto un enorme vantaggio sarebbe chiaramente incredibile, ma bisogna anche aggiungere che il Vicenza ha sempre fatto un campionato di altissimo livello e meriti allo stesso modo il salto di categoria. Da vedere allora come finirà: il Padova mantiene un vantaggio minimo ma comunque importante, oggi però abbiamo già visto come il calendario sorrida sulla carta al Vicenza e forse possiamo prepararci all’ennesimo cambio di prospettiva nella classifica del girone A, ce lo diranno tra pochissimo le partite che stanno per prendere il via.

RISULTATI SERIE C: 33^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30 Pergolettese Arzignano

Ore 15:00 Feralpisalò Trento

Ore 15:00 Novara Padova

Ore 17:30 Albinoleffe Lumezzane

Ore 17:30 Vicenza Caldiero Terme

Ore 17:30 Virtus Verona Lecco

GIRONE B

Ore 15:00 Gubbio Entella

Ore 15:00 Sestri Levante Pescara

Ore 15:00 Ternana Perugia

Ore 17:30 Pineto Spal

GIRONE C

Ore 12:30 Catania Crotone

Ore 15:00 Giugliano Acr Messina

Ore 15:00 Monopoli Casertana

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C