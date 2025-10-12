Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 12 ottobre per la nona giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI METÀ PROGRAMMA!

Metà programma dei risultati Serie C per questo fine settimana va in scena oggi, domenica 12 ottobre: anche nella nona giornata viene confermato il doppio lunch match e dunque si aprirà alle ore 12:30 in compagnia di Vis Pesaro Torres e Monopoli Salernitana, in totale invece le partite saranno 15.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Guidonia in 4K! Diretta gol live score (oggi 11 ottobre 2025)

Coinvolti come sempre i tre gironi, che stanno vivendo situazioni se vogliamo diverse; tante le squadre in campo, con particolare focus sulle 14:30 e le 17:30 ma anche due match, ovvero Pro Patria Union Brescia e Sambenedettese Ravenna, che si giocheranno alle ore 20:30 per chiudere questa intensa domenica.

Sono trascorse otto giornate, non così tanto, ma sufficienti per darci una prima delineatura del campionato: nel girone A per esempio abbiamo parlato ieri del Vicenza in fuga, ma ci sono tre squadre che stanno provando a mantenere le distanze e le vedremo tutte in campo questa domenica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/Vittorie di Arezzo e Carpi! Diretta gol live score (oggi 10 ottobre 2025)

L’Inter U23 nel suo primo anno di esistenza sta facendo bene, settimana scorsa si è salvata contro l’Ospitaletto e oggi ha un altro test importante ospitando il Renate; il Lecco fa visita all’Albinoleffe mentre l’Union Brescia è appunto a Busto Arsizio, vedremo cosa ci diranno in merito i risultati Serie C che tra poco apriranno le danze.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LA CAPOLISTA A SORPRESA

Abbiamo detto del girone A, ma forse la sorpresa più interessante nei risultati Serie C la troviamo nel girone B ed è il Ravenna: squadra che dopo qualche stagione è riuscita a tornare in terza divisione, ha iniziato il suo campionato a spron battuto e con una bella serie di vittorie, l’ultima centrata sul campo della Juventus Next Gen, è riuscita ad agganciare l’Arezzo e adesso si trova al comando della classifica insieme agli amaranto, continuando a sognare anche se ci troviamo solo nella prima metà di ottobre, ed è molto presto per dire se questo Ravenna allenato da Marco Marchionni potrà arrivare sino in fondo.

Diretta/ Arezzo Gubbio (risultato finale 1-0): decisivo ancora Cianci (Serie C, 10 ottobre 2025)

Intanto la trasferta contro la Sambenedettese nasconde delle inside, e quindi è pronto ad approfittarne l’Ascoli: i marchigiani hanno subito il primo gol del loro campionato ma intanto hanno vinto ancora e sono una serissima pretendente alla promozione diretta, con un rendimento totalmente diverso rispetto a quello dello scorso anno quando l’unico pensiero era stato quello di salvarsi. La partita contro il Pontedera è sulla carta molto favorevole: i toscani fanno un punto a partita fino a questo momento e segnano poco incassando parecchio, dunque ci sono tutti gli estremi per vedere l’Ascoli agganciando al treno del primo posto continuando la sua grande corsa.

RISULTATI SERIE C: 9^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Cittadella Triestina

Ore 17:30 Albinoleffe Lecco

Ore 17:30 Inter U23 Renate

Ore 17:30 Ospitaletto Arzignano

Ore 20:30 Pro Patria Union Brescia

GIRONE B

Ore 12:30 Vis Pesaro Torres

Ore 17:30 Ascoli Pontedera

Ore 20:30 Sambenedettese Ravenna

GIRONE C

Ore 12:30 Monopoli Salernitana

Ore 14:30 Casarano Audace Cerignola

Ore 14:30 Cavese Trapani

Ore 14:30 Cosenza Atalanta U23

Ore 14:30 Potenza Latina

Ore 14:30 Siracusa Sorrento

Ore 17:30 Benevento Altamura

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI SERIE C