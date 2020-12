Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score per i match della 17^ giornata

RISULTATI SERIE C LIVE 17^ GIORNATA: CHI SCENDE IN CAMPO…

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie C anche oggi, mercoledì 23 dicembre 2020: dopo dunque un turno festivo veramente imponente, ecco che il terzo campionato nazionale torna di nuovo in campo per l’ultimo turno di questo anno solare 2020. Per la Serie C infatti non si scenderà in campo prima del prossimo 9 gennaio: approfittiamone dunque per vedere brillare i nostri beniamini, nelle sfide per la 17^ giornata di campionato. Considerato che non sono stati fissati anticipi, né posticipi per il turno, ecco che oggi ci attenderà un calendario vergente ricco di impegni e variegato: consideriamolo dunque nella sua interezza, a partire dal girone A. Per il primo gruppo in ordine alfabetico infatti il primo fischio d’inizio sarà solo alle ore 12.30 con la sfida tra Olbia e Lecco: è alle ore 15.00 che si accenderanno ben otto incontri e dunque Albinoleffe-Piacenza, Como-Livorno, Juventus U23-Renate, Pergolettese-Alessandria, Pistoiese-Novara, Pro Patria-Giana Erminio, Pro Sesto-Grosseto e Pro Vercelli-Pontedera. Solo alle ore 17.30 andrà in scena l’ultima sfida del gruppo, ovvero il derby toscano tra Lucchese e Carrarese, dove i marmiferi puntano a riconfermarsi dopo il successo occorso con l’Albinoleffe.

RISULTATI SERIE C: LE SFIDE DEL TURNO

Proseguendo nell’esamina di questa giornata tutta dedicata ai risultati di Serie C, va detto che sarà programma impegnativo anche per il girone B, visto che qui si partirà già alle ore 12.30 con le sfide Arezzo-Legnago, Imolese-Cesena, Sambenedettese-Virtus Verona e Sudtirol-Triestina. Solo alle ore 15.00 sarà la volta di Mantova-Gubbio, match che vede in campo due club a caccia di riscatto, mentre alle ore 17.30 sarà la volta delle sfide per la 17^ giornata Fano-Matelica, Fermana-Vis Pesaro, Padova-Modena e Perugia-Ravenna. Non sarà certo meno affollato il programma del girone C, dove però il primo incontro non si accederà prima delle ore 15.00. Nel primo pomeriggio attendiamo allora il fischio d’inizio delle sfide Avellino-Vibonese, Bisceglie-Teramo, Catania-Catanzaro, Palermo-Bari e Viterbese-Virtus Francavilla, mentre solo alle ore 17.30 sarà la volta di Paganese-Foggia e Monopoli-Potenza. Il quadro dei risultati della Serie C oggi poi si chiuderà solo alle ore 20.30 non già con la sfida Juve Stabia-Casertana (rinviata per i problemi legati al covid19 del club rossoblu, ma col posticipo tra Turris e Cavese, dove i biancoblu si impegneranno per riscattare il pari col Teramo ottenuto nell’ultimo turno e lasciare l’ultima posizione in classifica del girone C.

GIRONE A

GIRONE A

Ore 12:30 Olbia-Lecco

Ore 15:00 AlbinoLeffe-Piacenza

Ore 15:00 Como-Livorno

Ore 15:00 Juventus U23-Renate

Ore 15:00 Pergolettese-Alessandria

Ore 15:00 Pistoiese-Novara

Ore 15:00 Pro Patria-Giana Erminio

Ore 15:00 Pro Sesto-Grosseto

Ore 15:00 Pro Vercelli-Pontedera

Ore 17:30 Lucchese-Carrarese

CLASSIFICA

Renate 35

Como 31

Carrarese 28

Lecco, Pro Vercelli, Alessandria 27

Juventus U23 25

Pro Sesto, Pontedera 24

Pro Patria 23

Grosseto 22

Albinoleffe 21

Pergolettese 19

Novara 18

Olbia, Pistoiese, Piacenza 15

Giana Erminio 14

Livorno 13

Lucchese 10

GIRONE B

Ore 12:30 Arezzo-Legnago Salus

Ore 12:30 Imolese-Cesena

Ore 12:30 Sambenedettese-Virtus Verona

Ore 12:30 Südtirol-Triestina

Ore 15:00 Mantova-Gubbio

Ore 17:30 Fano-Matelica

Ore 17:30 Fermana-Vis Pesaro

Ore 17:30 Padova-Modena

Ore 17:30 Perugia-Ravenna

CLASSIFICA

Sudtirol, Padova 33

Modena 30

Cesena 28

Perugia 27

Feralpisalò 26

Triestina, Mantova 25

Sambenedettese 24

V Verona, Matelica 22

Carpi 21

V Pesaro 18

Legnago 17

Gubbio 16

Fermana 15

Ravenna 13

Imolese 12

Fano 11

Arezzo 8

GIRONE C

Ore 15:00 Avellino-Vibonese

Ore 15:00 Bisceglie-Teramo

Ore 15:00 Catania-Catanzaro

Ore 15:00 Palermo-Bari

Ore 15:00 Viterbese-Virtus Francavilla

Ore 17:30 Monopoli-Potenza

Ore 17:30 Paganese-Foggia

Ore 20:30 Turris-Cavese

CLASSIFICA

Ternana 40

Bari 33

Teramo 27

Catanzaro, Catania 26

Avellino, Foggia 24

Juve Stabia, Turris 22

Palermo 20

Vibonese 19

V Francavilla 18

Monopoli 16

Viterbese 14

Paganese, Casertana 12

Bisceglie, Potenza 10

Cavese 8



