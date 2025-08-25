Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score dei cinque posticipi della 1^ giornata di campionato, oggi lunedì 25 agosto 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CINQUE POSTICIPI QUESTA SERA

La prima giornata non è ancora finita, infatti i risultati Serie C oggi, lunedì 25 agosto 2025, avranno ancora ben cinque partite da proporci per completare il quadro del primo turno di campionato nella nuova stagione della Serie C 2025-2026, con molte novità ancora da scoprire, a cominciare dall’unico posticipo del girone A.

Infatti alle ore 20.30 potremo seguire Novara Inter U23, partita destinata a passare alla storia come la prima uscita in Serie C della neonata seconda squadra dei nerazzurri. L’Inter infatti da questa stagione ha scelto di avere un team anche in Serie C, l’ossatura è quella della Primavera che ha vinto lo scudetto di categoria a maggio e il debutto è stato soddisfacente.

Il debutto è stato positivo grazie alla vittoria a Lumezzane nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, adesso però l’Inter U23 è attesa dalla prima volta in campionato, nobilitato dal fatto che la prima avversaria sarà il Novara, una squadra blasonata per la categoria, che renderà ancora più significativo questo storico esordio.

I piemontesi arrivano dalla sconfitta in Coppa contro la Juventus Next Gen e curiosamente avranno di nuovo a che fare con la seconda squadra di una big del calcio italiano, a Novara naturalmente sperano che l’epilogo possa essere diverso ma questo lo scopriremo leggendo i risultati Serie C al termine della partita…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNA RICCA SERATA NEL GIRONE C

Dopo questa partita che possiamo ben definire “storica”, alle ore 21.00 ci saranno ben quattro partite del girone C, che di conseguenza ha ancora tantissimo da dirci per la sua prima giornata. Ad esempio potremo seguire Audace Cerignola Picerno, bella sfida tra due realtà ormai consolidate e con i pugliesi che settimana scorsa hanno fatto venire i brividi al Verona nella Coppa Italia “maggiore”, oppure Casertana Altamura, match tra due squadre che quest’anno proveranno ad andare oltre l’obiettivo della semplice salvezza.

La palma del big-match, almeno per il blasone delle due squadre coinvolte, dovrebbe invece essere assegnata a Crotone Benevento: per entrambe l’obiettivo finale deve essere la promozione, il cammino sarà lunghissimo ma sarà intrigante scoprire chi riuscirà a partire meglio. Infine Salernitana Siracusa, incontro particolare per i risultati Serie C perché l’anno scorso campani e siciliani erano separati da ben due categorie di differenza: una retrocessa dalla B e l’altra promossa dalla D, l’esito sarà scontato o potremo avere sorprese?

RISULTATI SERIE C, 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.30

Novara Inter U23

GIRONE C

Ore 21.00

Audace Cerignola Picerno

Casertana Altamura

Crotone Benevento

Salernitana Siracusa

