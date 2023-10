RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Sfida salvezza rinviata! Diretta gol live score (oggi 30 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: PER LA SALVEZZA

Abbiamo già detto qualcosa sul big-match di Cesena, in realtà stasera per i risultati di Serie C avremmo dovuto avere anche un’altra partita di fondamentale importanza, anche se per motivi decisamente differenti. Facciamo riferimento in questo caso naturalmente a Sestri Levante Rimini, che è uno scontro già delicatissimo in coda alla classifica del girone B di Serie C, ma purtroppo è stata rinviata per maltempo.

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: inciampo marchigiano! 11^ giornata, 29 ottobre 2023

Le due squadre sono appaiate a quota 8 punti, che non sono molti dopo ben dieci altre partite già disputate: per la matricola Sestri Levante poteva essere prevedibile dover lottare duramente per la salvezza, il Rimini magari sperava di fare un po’ meglio ma per il momento anche i romagnoli sono invischiati nei bassifondi della classifica del gruppo. In realtà, prima del turno infrasettimanale proprio il Rimini era messo ancora peggio, poi però è arrivata la bella vittoria per 2-0 contro la Lucchese, mentre il Sestri Levante ha perso sul campo della Spal. Stasera quindi la posta in palio sarebbe stata molto alta, ma se ne dovrà riparlare fatalmente in data da destinarsi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, classifica/ Vince l'Atalanta U23! Diretta gol live score (11^ giornata, 28 ottobre 2023)

TANTI POSTICIPI OGGI

I risultati Serie C saranno grandi protagonisti oggi, lunedì 30 ottobre 2023, perché in prima serata ci attenderanno la bellezza di sei posticipi per l’undicesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, che di conseguenza ha ancora moltissimo da dire. Questa è d’altronde una conseguenza praticamente inevitabile del precedente turno infrasettimanale che è terminato solo giovedì sera con ben dieci partite (in realtà nove più una rinviata), per cui poi la giornata collocata nel weekend seguente si allunga abbondantemente anche fino al lunedì sera.

Detto che il girone A ha già visto completato il suo programma, per scoprire che cosa ci offriranno nelle prossime ore i risultati Serie C per l’undicesima giornata cominciamo innanzitutto dall’unica partita ancora da giocare nel girone C, che infatti alle ore 20.45 ci proporrà il suo posticipo Benevento Potenza. La partita si annuncia come una grande occasione per i padroni di casa campani, che stazionano nei quartieri più nobili del gruppo meridionale di Serie C, ma anche il Potenza sta cercando di inserirsi in zona playoff e naturalmente un colpaccio aprirebbe prospettive di lusso ai lucani.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: +3 Picerno, pari Benevento (giovedì 26 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Abbiamo volutamente tenuto per ultimo il girone B, che sarà in realtà il protagonista assoluto di questo lunedì sera in compagnia dei risultati Serie C per l’undicesima giornata di campionato con la bellezza di cinque partite, cioè esattamente metà del programma – non si può nemmeno parlare di posticipi. Il fischio d’inizio sarà fissato per tutti alle ore 20.45, quando dunque avranno inizio in contemporanea Arezzo Gubbio, Cesena Carrarese, Perugia Entella, Sestri Levante Rimini e Vis Pesaro Pineto, con tante emozioni assicurate.

Il campo centrale sarà sicuramente quello di Cesena, dove i padroni di casa romagnoli ospiteranno la Carrarese. Il duello infatti sarà nei quartieri più nobili della classifica del girone B di Serie C, dove l’obiettivo non è “solo” quello di qualificarsi per i playoff, ma di farlo nelle posizioni di vertici o, soprattutto per il Cesena, non passarci proprio, perché la caccia al primato è naturalmente ancora apertissima. I romagnoli giovedì sera non hanno potuto giocare sul campo dell’Entella, stasera tuttavia proprio per questo potrebbero essere un po’ più freschi nel big-match del lunedì di Serie C.

RISULTATI SERIE C, 11^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20.45

Arezzo Gubbio

Cesena Carrarese

Perugia Entella

Sestri Levante Rimini RINVIATA

Vis Pesaro Pineto

GIRONE C

Ore 20.45

Benevento Potenza











© RIPRODUZIONE RISERVATA