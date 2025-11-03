Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score dei quattro posticipi per chiudere la 12^ giornata (oggi lunedì 3 novembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IN CAMPO PER I POSTICIPI

Eccoci pronti a vivere un lunedì sera che, come abbiamo visto, sarà anche più ricco del solito per i risultati Serie C. Le due seconde squadre di Inter e Juventus arrivano entrambe da sconfitte casalinghe nella scorsa giornata, il cammino in Serie C non è facile per nessuno anche se al momento la situazione è complicata soprattutto per la Next Gen bianconera, che infatti ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato.

Anche l’Inter U23 tuttavia ha rallentato ultimamente: una vittoria, due pareggi e una sconfitta è il bilancio dei giovani nerazzurri nelle ultime quattro partite giocate, forse fino a un mesetto fa si cullava addirittura il sogno di lottare per il primo posto nel girone A, adesso l’obiettivo più ambizioso è stato riposto nel cassetto ma comunque si può puntare a una posizione di spicco nella zona playoff, che non sarebbe male anche considerando che per l’Inter questo è il primo anno di esistenza della seconda squadra. Inter e Juventus in campo insieme stasera certamente nobilitano un lunedì sera di novembre in compagnia delle emozioni dei risultati Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BEN QUATTRO POSTICIPI OGGI

Sarà un lunedì 3 novembre 2025 molto ricco con i risultati Serie C, perché stasera avremo ancora da vivere ben quattro posticipi per chiudere la dodicesima giornata di campionato. Il girone A avrà un ruolo preponderante questa sera e allora cominciamo invece con l’unico appuntamento del girone B, tutti in ogni caso alle ore 20.30.

Vis Pesaro Juventus U23 sarà un match abbastanza delicato, perché entrambe le squadre navigano sospese fra sogni di gloria e timori di rischi, a causa di una posizione in classifica non del tutto negativa ma certamente nemmeno esaltante, specie per la Next Gen bianconera che è in calo da diverse settimane.

Nei giorni scorsi la seconda squadra della Juventus ha pure “prestato” il suo allenatore alla prima squadra, per Massimo Brambilla sono stati certamente giorni molto particolari ma adesso il focus deve tornare ad essere il rilancio dell’Under 23, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Pontedera che ha messo i giovani bianconeri fuori dalla zona playoff.

Non sarà l’unica seconda squadra in campo questa sera per i risultati Serie C, infatti alla stessa ora potremo seguire anche AlbinoLeffe Inter U23. I giovani nerazzurri hanno però prospettive finora decisamente migliori nel girone A, solidamente in zona playoff anche se probabilmente il pensiero di lottare anche per il primo posto andrà riposto nel cassetto.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TRIPLO APPUNTAMENTO NEL GIRONE A

Detto che per i padroni di casa bergamaschi la partita contro i nerazzurri potrebbe essere una buona occasione per entrare in zona playoff, dobbiamo quindi presentare tutto quanto ci attenderà in un lunedì sera che nel girone A ci offrirà infatti addirittura un triplo appuntamento per i risultati Serie C. Un altro derby lombardo sarà Alcione Milano Pro Patria, con i padroni di casa che cercheranno di sfruttare un turno sulla carta favorevole per consolidarsi sempre di più nelle migliori posizioni della classifica del girone settentrionale.

Missione colpaccio invece per la Pro Patria, che avrebbe davvero bisogno di dare una scossa a un campionato finora decisamente deludente, infine i risultati Serie C nel primo lunedì del mese di novembre ci riserveranno anche Ospitaletto Dolomiti Bellunesi, un posticipo fra due squadre entrambe salite in estate dalla Serie D. L’obiettivo è quindi la salvezza, dobbiamo però precisare che finora gli ospiti veneti stanno lottando per i playoff e allora in questo caso un successo esterno potrebbe anche aprire orizzonti più ampi, come quelli che non a caso si ammirano sulle splendide Dolomiti…

RISULTATI SERIE C, 12^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.30

AlbinoLeffe Inter U23

Alcione Milano Pro Patria

Ospitaletto Dolomiti Bellunesi

GIRONE B

ore 20.30

Vis Pesaro Juventus U23

QUI LE CLASSIFICHE