Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score, posticipi 17 febbraio

RISULTATI SERIE C: LE ULTIME PARTITE DEL TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, giovedì 17 febbraio 2022, perché la ventisettesima giornata in turno infrasettimanale culminerà oggi con gli ultimi tre posticipi che permetteranno di avere un quadro più completo della situazione e anche delle classifiche dei gironi A e B, che sono i due gruppi che hanno posticipi in programma anche oggi.

Per quanto riguarda il girone A, l’appuntamento sarà con Juventus U23 Piacenza alle ore 18.00: la seconda squadra dei bianconeri arriva dalla netta e convincente vittoria per 3-0 contro il Mantova e vuole consolidarsi nella zona playoff del gruppo più settentrionale, ma attenzione agli ospiti emiliani, che hanno a loro volta vinto per 3-0 domenica contro la Pergolettese e per di più sono a pari punti con la Juventus U23 in classifica, quindi pure il Piacenza punta ai playoff.

RISULTATI SERIE C: TUTTI I POSTICIPI

I risultati Serie C saranno protagonisti oggi anche per quanto riguarda il girone B, che anzi proporrà la bellezza di due posticipi. Si comincerà alle ore 17.00 con Olbia Reggiana, che naturalmente sarà la partita di spicco dal momento che scenderanno in campo gli ospiti emiliani, a caccia della promozione diretta in un bellissimo duello con i cugini del Modena, mentre l’Olbia cercherà un risultato di grande prestigio per rilanciare la propria rincorsa verso i playoff.

Alle ore 21.00 invece l’ultimo posticipo sarà Pescara Entella, altra bellissima partita perché si tratterà di una sfida tra due fra le migliori squadre della zona playoff, in palio stasera allo stadio Adriatico potrebbe quindi esserci una “fetta” del terzo posto, che è ragionevolmente l’obiettivo massimo per il gruppo di squadre all’inseguimento di Reggiana e Modena, del quale fanno parte sia il Pescara sia la Virtus Entella.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 18.00 Piacenza Juventus U23

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 66

Padova 58

Renate, Feralpisalò 49

Triestina 38

Pro Vercelli 36

Juventus U23, Lecco, Piacenza 35

Albinoleffe, Mantova 31

Trento 30

Pro Patria, Virtus Verona, Pergolettese (-1) 27

Fiorenzuola 26

Seregno 25

Giana Erminio, Pro Sesto 23

Legnago Salus 21

GIRONE B

Ore 17.00 Olbia Reggiana

Ore 21.00 Pescara Entella

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 62

Reggiana 59

Cesena 48

Entella 45

Pescara, Ancona-Matelica 42

Vis Pesaro 35

Siena 34

Gubbio 33

Carrarese 32

Pontedera 30

Olbia, Lucchese, Teramo 29

Fermana 25

Viterbese, Imolese (-2) 24

Montevarchi 23

Grosseto, Pistoiese 21



