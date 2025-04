RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI GIOCA!

Siamo agli ultimi fuochi della trentacinquesima giornata, per i risultati Serie C si può quindi anche cominciare a dare uno sguardo al futuro prossimo. Il turno successivo sarà ancora normale, poi dal weekend di Pasqua entrerà in azione la contemporaneità fra le partite di ogni singolo gruppo, con il caso curioso del girone A che giocherà sempre di venerdì, sfruttando il periodo festivo – il 18 sarà il Venerdì santo e il 25 sarà l’Anniversario della Liberazione.

Il girone C sarà invece protagonista nei due sabati 19 e 26, infine il girone B scenderà in campo a Pasquetta (nessuno infatti giocherà nel girono di Pasqua) ed infine chiuderà le danze domenica 27. A quel punto ci sarà da sperare che non ci siano pendenze che costringano a rinviare l’inizio di playoff e playout, poi sarà tempo della lunga avventura degli spareggi. Adesso però torniamo a concentrarci sugli spunti che certamente non mancheranno stasera, via al lunedì in compagnia dei risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL PADOVA SPICCA NEI POSTICIPI

Tre partite dobbiamo ancora vivere oggi, lunedì 7 aprile 2025, per i risultati Serie C. Sicuramente sarà il Padova la squadra più attesa in questi posticipi della trentacinquesima giornata della Serie C 2024-2025, perché i veneti settimana scorsa sono stati scavalcati al comando della classifica del girone A da parte dei cugini del Vicenza e adesso quindi si ritrovano a inseguire in quello che di fatto è stato un lunghissimo duello per la promozione, con la paura di rivivere l’ennesimo incubo dopo le beffe del 2021 e del 2022.

Bisogna quindi scacciare anche i fantasmi dei brutti ricordi: meglio pensare solo al campo, che questa sera alle ore 20.30 ci offrirà Padova Lecco, match fra due piazze blasonate del girone del Nord, ma con situazioni certamente molto diverse fra loro. Se infatti i veneti sono comunque ai vertici, per il Lecco questa è stata una stagione piuttosto anonima, nella quale quindi l’obiettivo principale sarà salvarsi evitando i playoff, anche se certamente è stato fatto un bel passo avanti in tal senso con la vittoria contro la Giana Erminio, curiosamente anche in quel caso tra i posticipi del lunedì per i risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: QUALI SONO LE ALTRE PARTITE DI OGGI?

Abbiamo concesso la copertina al posticipo sicuramente più stuzzicante, dobbiamo però aggiungere adesso che il girone A ci proporrà anche AlbinoLeffe Pro Vercelli stasera per i risultati Serie C. I bergamaschi sono saldamente in zona playoff e cercano punti per il quarto posto, che sarebbe la migliore posizione possibile, mentre per i piemontesi c’è purtroppo la dura battaglia per la salvezza, se possibile evitando il rischio dei playout. Entrambe devono riscattarsi dopo le sconfitte patite nello scorso turno, ma sicuramente con stati d’animo assai diversi.

Nulla da segnalare per il girone B, ecco allora che resta il derby campano Giugliano Casertana per completare il lunedì sera con i risultati Serie C, evidentemente nel girone C. Qui la classifica ci dice che i padroni di casa hanno legittime ambizioni di playoff, rimaste stabili dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 a Potenza otto giorni fa, mentre la Casertana si è rilanciata con un fantastico 4-0 rifilato al Foggia, ma deve ancora lottare per la salvezza – salvo notizie extra-campo. Insomma, ci sarà da emozionarci…

RISULTATI SERIE C, 35^ GIORNATA

ore 20.30

GIRONE A

AlbinoLeffe Pro Vercelli

Padova Lecco

GIRONE C

Giugliano Casertana

