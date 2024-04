RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La corsa ai playoff nel girone B, diretta gol live score (8 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: LA CORSA AI PLAYOFF

Nel parlare dei risultati di Serie C non abbiamo ancora approfondito il discorso legato al girone B: qui si sono giocati due recuperi lo scorso mercoledì, che hanno fatto registrare le vittorie di Juventus U23 e Rimini su Entella e Olbia. I giovani bianconeri hanno così consolidato la loro posizione nella griglia dei playoff, infliggendo allo stesso tempo un duro colpo all’Entella che torna in campo questa sera a Pescara, sul campo di una squadra che ora deve guardarsi dalla concorrenza perché la sua post season è a rischio (la Juventus U23 invece ha mancato una grande occasione, facendosi ribaltare e superare dal Cesena già promosso negli ultimissimi minuti).

L’Entella invece deve recuperare per giocare i playoff: tuttavia ha iniziato la 35^ giornata con altre tre squadre davanti (Lucchese, Pineto e Sestri Levante) prima del decimo posto. Non sarà facile per i liguri arrivare a centrare l’obiettivo a questo punto minimo; Per quanto riguarda Lucchese e Arezzo, ci sono 4 punti di distanza tra le due toscane e una vittoria dei rossoneri porterebbe la situazione in classifica a ingarbugliarsi ancora di più, mentre un successo amaranto sancirebbe di fatto la qualificazione dell’Arezzo ai playoff. Il finale di stagione regolare sarà comunque intrigante perché tante cose possono ancora succedere, come detto attenzione al Pescara perché il Delfino è in crisi e rischia seriamente di perdere anche una post season che appariva certa… (agg. di Claudio Franceschini)

IL GIORNO DELLA JUVE STABIA?

I risultati di Serie C ci consegnano lunedì 8 aprile i quattro posticipi che completano il quadro della 35^ giornata: come sempre si tratterà di un Monday Night con le ore 20:30 come inizio, avremo Benevento Juve Stabia che potrebbe decidere la promozione nel girone C mentre alle ore 20:45 si giocheranno Renate Mantova, valida ovviamente per il girone A, e ancora Lucchese Arezzo e Pescara Entella nel girone B. Un lunedì sera intrigante, per vari motivi: naturalmente abbiamo una Juve Stabia che anche solo pareggiando sarebbe aritmeticamente promossa in Serie B e questo è chiaramente il tema principale, oltre alla presenza del Mantova che nel girone A è pronto alla festa.

Il Benevento, diciamolo subito, è ormai rassegnato a giocare i playoff perché una rimonta sulle vespe è comunque impossibile, anche battendole tra poche ore: tuttavia i sanniti hanno bisogno di vincere per blindare il loro secondo posto e avere un buon vantaggio nel tabellone della post season, dunque nonostante tutto sarà partita vera e la Juve Stabia potrebbe essere costretta a rimandare la sua festa. Scopriremo tutto tra poco, quando finalmente per i risultati di Serie C si comincerà a giocare; intanto possiamo fare una rapida panoramica sui temi di questi posticipi per la 35^ giornata.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci prepariamo dunque a vivere questi risultati di Serie C nel segno della Juve Stabia: la cavalcata delle vespe verso la promozione non è stata priva di difficoltà, il passo della capolista del girone C è stato più lento rispetto alle altre due prime in classifica ma questo si deve anche alle difficoltà che come sempre esistono nel girone C, la Juve Stabia però è sempre rimasta in testa e possiamo dire che abbia gestito la situazione controllando le varie rivali, che del resto si sono tolte punti a vicenda andando incontro a rendimenti parecchio altalenanti.

Alla fine è rimasta la corazzata Benevento, la cui crisi di inizio stagione ha purtroppo impedito di arrivare più sotto; questa sera una vittoria dei sanniti rimanderebbe il verdetto, ma la Juve Stabia avrebbe poi bisogno di una vittoria nelle prossime tre giornate sempre che il Benevento vinca sempre. Come dire: ormai è fatta anche per i gialloblu che si apprestano a tornare in Serie B, per le streghe e tutte le altre concorrenti si tratterà di passare attraverso i playoff che come sempre saranno parecchio complessi, anche perché questo prendersi il secondo posto nella classifica del girone C sarebbe per il Benevento molto importante, per fare meno strada delle avversarie.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 35^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Renate Mantova

GIRONE B

Ore 20:45 Lucchese Arezzo

Ore 20:45 Pescara Entella

GIRONE C

Ore 20:30 Benevento Juve Stabia











