RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Caccia al secondo posto! Diretta gol live score 36^ giornata, 15 aprile 2024

RISULTATI SERIE C: PER IL SECONDO POSTO

In vista dell’imminente serata dedicata ai risultati di Serie C possiamo fare un approfondimento sulla grande sfida del Partenio: Avellino Benevento vale il secondo posto nella classifica del girone C, con le due squadre attualmente appaiate a 63 punti. Curioso il destino di entrambe: l’Avellino infatti negli ultimi anni ha sempre avuto un ottimo livello (pur se a volte ha impiegato un po’ di tempo per carburare) ma ha sempre dovuto fare i conti con avversarie dominanti, fossero essere Ternana, Bari o Catanzaro che hanno avuto un altro passo chiudendo le porte della promozione diretta. L’Avellino ancora una volta può essere la prima delle altre, e dovrà cercare la tanto agognata promozione passando dai playoff.

Il Benevento, che ha avuto un doppio salto all’indietro dalla seconda partecipazione di sempre in Serie A, lo scorso lunedì ha sfidato la Juve Stabia per provare a tenere aperta la lotta alla promozione almeno per un’altra giornata; non ci è riuscito pareggiando senza reti e mandando le vespe in Serie B, adesso gli stregoni hanno un altro Monday Night con sfida diretta, questa appunto per il secondo posto in classifica che può comunque essere molto importante. Noi speriamo che sia una bella sfida: l’Avellino nell’ultimo turno ha vinto 4-0 sul campo della Turris, per gli irpini e il Benevento adesso arriva un altro derby regionale. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

Il quadro dei risultati di Serie C per la 36^ giornata si conclude con i quattro posticipi di lunedì 15 aprile: come sempre si tratta di match serali che vanno in scena alle ore 20:45. I due del girone B sono Arezzo Torres e Cesena Recanatese; quelli del girone C sono Avellino Benevento e Juve Stabia. Spicca la presenza delle due squadre prime in classifica, ma ormai la corsa alla promozione si è conclusa: il Cesena, che può ancora centrare il record di punti in Serie C, ha conquistato la promozione per prima in ordine cronologico, subito dopo è stato il turno della Juve Stabia che ha portato a termine la sua cavalcata nel girone C.

Da questo punto di vista dunque i risultati di Serie C hanno poco da dirci, ma tanto altro per gli altri verdetti: c’è chi si gioca il miglior piazzamento possibile ai playoff e chi la post season la deve ancora timbrare, in più ovviamente bisogna ricordare che alcune squadre devono ancora lottare per conservare il loro posto in terza divisione e questo è certamente il caso della Recanatese. I campi ci diranno cosa succederà, mentre aspettiamo che per i risultati di Serie C si giochi facciamo qualche rapida incursione nei temi principali di un lunedì sera che si prospetta davvero entusiasmante e ricco di spunti.

RISULTATI SERIE C: SFIDA DI CARTELLO AL PARTENIO

Con i risultati di Serie C sempre più vicini bisogna chiaramente parlare di altri temi: nel girone B la Torres ha blindato il suo secondo posto in classifica, dunque al netto di una promozione che avrebbe avuto del miracolo ha centrato il miglior risultato possibile e potrà preparare l’assalto ai playoff nel migliore dei modi, ricordando che questa squadra l’anno scorso si è salvata per il rotto della cuffia mentre ora, pur pagando 17 punti al Cesena, è stata la migliore delle altre e comunque per un certo periodo ha anche tenuto testa ai romagnoli, che poi nel corso della stagione si sono rivelati di un altro pianeta.

Nel girone C invece il secondo posto è ancora conteso: il Benevento, dopo aver provato a tenere aperta la corsa alla promozione contro la Juve Stabia, ha ora la sfida diretta di Avellino per provare a riprendersi la piazza d’onore che è stata strappata dagli irpini, ma le due squadre condividono i 63 punti in classifica e dunque può ancora succedere di tutto. Sicuramente Avellino e Benevento saranno grandi protagoniste ai playoff, che giocheranno partendo dalla fase nazionale salvo clamorose sorprese; intanto scalderanno i motori questa sera sapendo che l’incrocio potrebbe verificarsi nuovamente nella post season, magari in un confronto decisivo per la promozione…

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 36^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:45 Arezzo Torres

Ore 20:45 Cesena Recanatese

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 89

Torres 72

Carrarese 67

Perugia 62

Gubbio 55

Pescara 52

Juventus U23, Pontedera 51

Arezzo 48

Rimini 47

Lucchese, Pineto 44

Spal 43

Entella 42

Sestri Levante 41

Ancona 38

Recanatese 37

Vis Pesaro 36

Fermana 31

Olbia 25

GIRONE C

Ore 20:45 Avellino Benevento

Ore 20:45 Juve Stabia Crotone

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 74

Avellino, Benevento 63

Casertana 61

Taranto (-4) 59

Picerno 57

Giugliano 52

Latina 51

Crotone, Foggia 48

Audace Cerignola 47

Sorrento 45

Acr Messina 44

Catania 42

Potenza 41

Turris 40

Monopoli 39

Virtus Francavilla 33

Monterosi 31

Brindisi (-4) 24











