Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score, recuperi gironi A, C

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO ANCHE COMO E PRO VERCELLI!

I risultati di Serie C fanno tappa, mercoledì 18 novembre, con i recuperi: per la precisione, con inizio delle partite alle ore 15:00, saranno coinvolti il girone A (8^ giornata) e il girone C (3^ e 8^ giornata) per un totale di 7 match che ci terranno compagnia nel primo pomeriggio e in serata. Diciamo subito che non sarà con questo mercoledì che si esauriranno i recuperi: le partite che sono state rinviate a causa del Coronavirus sono tante e altre probabilmente si aggiungeranno, la situazione si sta facendo difficilmente gestibile e infatti si è avanzata anche la proposta di fermare temporaneamente il campionato (come per esempio è accaduto in Serie D) e permettere alle varie squadre di mettersi in pari. Per il momento si procede, ma con grande incertezza riguardo il futuro; se non altro oggi si gioca, a meno che non vengano posticipate anche alcune di queste sfide – ormai si vive alla giornata o quasi – andiamo a vedere quale sarà il quadro di questi risultati di Serie C provando a presentare i temi principali.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Per i risultati di Serie C possiamo allora notare come nel girone A vada in campo la capolista virtuale: la Pro Vercelli ha due punti e due partite da recuperare al Renate, quindi potrebbe anche andare in fuga e nel primo pomeriggio se la vede con la Giana Erminio, una squadra che invece sta faticando molto ed è terzultima in classifica. Como Pro Patria rappresenta un bel derby lombardo tra due squadre che aspirano ai playoff, mentre a Olbia arriva la Lucchese ultima in classifica che gioca contro la penultima, in caso di mancata vittoria per i toscani la situazione si complicherebbe non poco. Nel girone C come sempre le sfide sono tutte interessanti: torna a giocare il Palermo che finalmente ha vinto la sua prima partita e ora può provare a lanciarsi concretamente abbandonando la zona calda, ha grandi ambizioni l’Avellino che pur con qualche stop di troppo rimane in alta classifica, il Catania deve riscattare il ko di Teramo e provare a evitare un’altra stagione mediocre, sul campo degli abruzzesi che sognano in grande va il Foggia, che sembra aver trovato il ritmo per disputare un campionato di alta classifica.

GIRONE A: RISULTATI RECUPERI 8^ GIORNATA SERIE C

Ore 15:00 Como Pro Patria

Ore 15:00 Olbia Lucchese

Ore 15:00 Pro Vercelli Giana Erminio

CLASSIFICA SERIE C – GIRONE A

Renate 22

Pro Vercelli 20

Carrarese 19

Lecco 18

Alessandria, Pro Sesto 17

Pontedera 16

AlbinoLeffe, Pro Patria 15

Novara, Grosseto 14

Como, Livorno, Juventus U23 13

Pergolettese 12

Pistoiese, Piacenza 9

Giana Erminio, Olbia 7

Lucchese 2

GIRONE C: RISULTATI RECUPERI 3^-8^ GIORNATA

Ore 15:00 Avellino Bisceglie

Ore 15:00 Palermo Potenza

Ore 18:30 Teramo Foggia

Ore 20:30 Catania Vibonese

CLASSIFICA SERIE C – GIRONE C

Ternana 27

Bari, Teramo 20

Turris, Catanzaro 16

Avellino 15

Juve Stabia 14

Foggia 13

Vibonese 12

Paganese 10

Catania (-2), Palermo, Monopoli, Virtus Francavilla, Potenza 9

Bisceglie, Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5

