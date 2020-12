Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: spazio ai recuperi

RISULTATI SERIE C: ANCORA RECUPERI

Sono riflettori puntati anche in questo mercoledi 9 dicembre sui risultati della Serie C: non sarà però un turno infrasettimanale a tenerci compagnia oggi, ma ancora alcuni recuperi per tre gironi A, B e C, cui è diviso il terzo campionato nazionale. Dunque sarà ancora spazio per quei match che non hanno potuto disputarsi in maniera regolare secondo il calendario ufficiale, ma che sono stati ufficialmente posticipati dalla Lega, visto l’alto numero di giocatori positivi al coronavirus, riscontrati in uno od entrambi gli schieramenti chiamati in campo. Non è infatti mistero che la pandemia da Covid 19 abbia gravemente danneggiato anche il terzo campionato nazionale: anzi da settimane, con grande fatica si sta provando a recuperare le tante partite rinviate, allo scopo di arrivare al più presto ad avere un quadro chiaro, all’interno della classifica dei tre gironi. Pure sicuramente tale contesto, così complicato, avrà effetti negativi sull’intera stagione, comunque partita “menomata” a causa della pandemia.

RISULTATI SERIE C RECUPERI: LE SFIDE IN PROGRAMMA

Pur consci della gravità del momento, pure siamo felici di poter aggiungere oggi un altro tassello al quadro del terzo campionato nazionale, in virtù dei risultati per la Serie C che otterremo questo pomeriggio. Vediamo allora subito quale sarà il programma che ci attende e che vedrà impegnati tutti e tre i gironi. Da calendario si comincerà dunque alle ore 15.00 per il girone A, con la sfida tra Piacenza e Novara, originariamente prevista per il 12^ turno: match dove i lupi proveranno il colpaccio, forti anche del successo appena rimediato contro la Pro Sesto. Sempre alle ore 15.00 ma per il girone B avrà inizio l’incontro tra Fano e Legnano come anche Fermana-Arezzo, entrambe valide come recupero della 11^ giornata. Nel girone C pure sarà fischio d’inizio alle ore 15.00 per l’unica sfida messa in programma, quella tra Avellino e Bisceglie, recupero invece della 3^ giornata del campionato di Serie C: un match ovviamente bollente, tra due squadre bisognose di punti.

RISULTATI SERIE C RECUPERI

GIRONE A – 12^ GIORNATA

Ore 15.00 Piacenza-Novara

CLASSIFICA

Renate 31

Pro Vercelli 26

Como, Carrarese, Juventus U23 25

Lecco 24

Alessandria, Pro Sesto 23

Albinoleffe 20

Pro Patria, Grosseto 19

Pontedera 18

Novara 16

Pergolettese 15

Livorno 14

Giana Erminio, Olbia, Piacenza 13

Pistoiese 12

Lucchese 6

GIRONE B – 11^ GIORNATA

Ore 15.00 Fano-Legnago

Ore 15.00 Fermana-Arezzo

CLASSIFICA

Padova, Sudtirol 29

Perugia 26

Modena, Mantova, Feralpisalò, Sambenedettese 24

Cesena 22

Triestina 21

V Verona, Carpi 20

Matelica 19

Gubbio 15

Legnago 13

Imolese, V Pesaro 12

Fermana, Ravenna 10

Arezzo, Fano 6

GIRONE C 3^ GIORNATA

Ore 15.00 Avellino-Bisceglie

CLASSIFICA

Ternana 36

Bari 29

Teramo 25

Catanzaro 22

Foggia 21

Catania, Turris 20

Avellino, Juve Stabia 18

Vibonese 17

Palermo 16

V Francavilla 14

Monopoli 13

Paganese 12

Viterbese 11

Bisceglie, Potenza 10

Casertana 9

Cavese 6

