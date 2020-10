Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol livescore delle partite della 7^giornata

RISULTATI SERIE C: 7^GIORNATA

Si torna in campo oggi, domenica 25 ottobre 2020, tutto dedicato ai risultati della Serie C 2020-21. Dopo il turno infrasettimanale, ecco che i tre gironi A, B e C torna a farci compagnia con l’ottava giornata, staremo a vedere chi ne uscirà vincitore e quali saranno le classifiche. Partendo dunque dal gruppo A segnaliamo che per la 7^ giornata il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 12.30, con la sfida tra Olbia Pro Vercelli. Alle 15.00 spazio a ben cinque incontri: Alessandria Pontedera; Grosseto Albinoleffe; Lucchese Juventus U23, Pistoiese Pro Sesto e Renate Livorno. Alle 17.30 invece sarà il momento di Giana Erminio Como, Lecco Piacenza, Novara Carrarese e Pergolettese Pro Patria. Le gare del girone B invece inizierà alle ore 15.00 con sei sfide: Carpi Cesena; Aj Fano Mantova; FeralpiSalò Ravenna; Gubbio Legnago Salus; Sambenedettese Modena e Triestina Virtus Verona. Passiamo alle sfide delle 17.30: Imolese Fermana; Matelica Arezzo; Padova Sudtirol e Perugia Vis Pesaro. Chiudiamo con il girone C che dopo la sfida di ieri Virtus Francavilla Potenza vedrà oggi alle 15.00 tre sfide: Cavese Monopoli, Teramo Juve Stabia e Vibonese Viterbese. Alle 17.30 sarà il momento di Avellino Casertana, Catanzaro Palermo, Ternana Foggia e Turris Paganese. La giornata verrà conclusa dal posticipo delle 20.00 di domani Bari Catania.

RISULTATI SERIE C: LE CLASSIFICHE E LE CAPOLISTE

Con i risultati di Serie C si aggiorneranno anche le classifiche dei tre gironi A, B e C. Andiamo dunque a vedere quelle che sono le situazioni in questo momento. Nel Gruppo A comanda da sola la Pro Vercelli che ha 13 punti e che dietro vede inseguire a un punto ben cinque squadre cioè Renate, Carrarese, Pontedera, Novara e Grosseto. Passando al Gruppo B è inevitabile fare il nome del Sudtirol che sta facendo un percorso netto importante e che ora è in testa alla classifica con 14 punti, unica imbattuta e con dietro a 2 lunghezze la Triestina. Nel B si sta delineando già una classifica a differenza dell’A dove c’è ancora troppo affollamento davanti in appena 2 punti. Chiudiamo con il Gruppo C dove invece in testa troviamo a 12 punti la Ternana. Dietro però ci sono Teramo e Bari a 11 con una partita ancora da giocare rispetto alle fere.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA 7^ GIORNATA

RISULTATI GIRONE A

Ore 12.30 Olbia Pro Vercelli

Ore 15.00 Alessandria Pontedera

Ore 15.00 Grosseto Albinoleffe

Ore 15.00 Lucchese Juventus U23

Ore 15.00 Pistoiese Pro Sesto

Ore 15.00 Renate Livorno

Ore 17.30 Giana Erminio Como

Ore 17.30 Lecco Piacenza

Ore 17.30 Novara Carrarese

Ore 17.30 Pergolettese Pro Patria

CLASSIFICA SERIE C

Pro Vercelli 13

Renate, Carrarese, Pontedera, Novara, Grosseto 12

Lecco 11

Como 9

Pergolettese 8

Juventus U23, Pro Sesto 7

Pro Patria, Pistoiese 6

Piacenza, AlbinoLeffe, Alessandria 5

Giana Erminio 4

Livorno, Olbia 3

Lucchese 1

RISULTATI GIRONE B

Ore 15.00 Carpi Cesena

Ore 15.00 Aj Fano Mantova

Ore 15.00 FeralpiSalò Ravenna

Ore 15.00 Gubbio Legnago Salus

Ore 15.00 Sambenedettese Modena

Ore 15.00 Triestina Virtus Verona

Ore 17.30 Imolese Fermana

Ore 17.30 Matelica Arezzo

Ore 17.30 Padova Sudtirol

Ore 17.30 Perugia Vis Pesaro

CLASSIFICA SERIE C

Sudtirol 14

Triestina 12

Sambenedettese, Imolese, Padova 11

Modena, Feralpisalò, Matelica, Cesena, Carpi, Perugia 10

Legnago Salus, Mantova 9

Virtus Verona 7

Ravenna 6

Vis Pesaro 5

Fermana 4

Fano 3

Gubbio 2

Arezzo 1

RISULTATI GIRONE C

Ore 15.00 Cavese Monopoli

Ore 15.00 Teramo Juve Stabia

Ore 15.00 Vibonese Viterbese

Ore 17.30 Avellino Casertana

Ore 17.30 Catanzaro Palermo

Ore 17.30 Ternana Foggia

Ore 17.30 Turris Paganese

Ore 20.00 Bari Catania

CLASSIFICA SERIE C

Ternana 12

Bari, Teramo 11

Turris 10

Vibonese, Catanzaro 8

Avellino, Juve Stabia, Bisceglie 7

Catania 6

Potenza, Viterbese, Monopoli 4

Foggia, Casertana, Paganese 3

Virtus Francavilla 2

Cavese, Palermo 1



