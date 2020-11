Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta live score degli anticipi della 11^ giornata

RISULTATI SERIE C: I MATCH IN PROGRAMMA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie C per la 11^ giornata, in questo sabato 14 novembre 2020. Dopo dunque un intenso turno infrasettimanale che ci ha fatto ancora compagnia solo lo scorso mercoledì, ecco che i club protagonisti dei gironi per la terza serie del calcio italiano tornano in campo già oggi, con i primi anticipi. Dando subito un occhiata al calendario vediamo che la programmazione odierna non è poi così ricca, con solo due incontri messi a tabella: nulla di strano considerato che si è scesi in campo solo tre giorni fa, ma siam sicuri che lo spettacolo non verrà a meno. Vediamo allora subito che questa sera alle ore 20.45 per il girone A si accenderà la sfida tra Livorno e Carrarese, mentre alla stessa ora ma per il gruppo B sarà la volta di Sambenedettese-Vis Pesaro. Doveva poi essere in calendario alle ore 20.45 per il girone C l’incontro tra Avellino e Monopoli, successivamente rinviato a data da destinarsi.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Dicevamo, presentando i match, e dunque anche i risultati, della Serie C che ci faranno compagnia oggi, che se la programmazione odierna sarà risicata, con solo due partite in cartello, pure siamo sicuri che lo spettacolo non verrà a meno. Siamo infatti veramente impazienti di dare la parola al campo alla sfida per il girone B tra Sambenedettese e Vis Pesaro, se ricordiamo che i primi non vincono ormai da 4 turni, mentre i secondi arrivano in campo dopo ben due KO appena rimediati. Sarà poi partita imperdibile il derby toscano tra Livorno e Carrarese, dove i marmiferi puntano a fare bottino pieno e dunque tornare a competere con le big della classifica del girone A, pur dopo la sconfitta recuperata contro la capolista Renate in settimana. Saremmo poi stati ben felici di assistere anche all’incontro per il girone C tra Avellino e Monopoli, ma purtroppo il gran numero di giocatori positivi al coronavirus nello spogliatoio dei gabbiani ha portato al rinvio della sfida. Sarà comunque un sabato sera che ci farà restare incollati al grande calcio!

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 20.45 Livorno-Carrarese

CLASSIFICA

Renate 19

Pro Vercelli 17

Pro Sesto, Carrarese 16

Pro Patria, Lecco 15

Novara, Grosseto, Alessandria 14

Como, Livorno, Pontedera, Juventus U23 13

Pergolettese, AlbinoLeffe 12

Pistoiese, Piacenza 9

Giana Erminio 7

Olbia 4

Lucchese 1

GIRONE B

Ore 20.45 Sambenedettese-Vis Pesaro

CLASSIFICA

Perugia, Padova 20

Sudtirol, Modena 19

FeralpiSalò, Carpi, Triestina, Matelica 17

Virtus Verona, Cesena 14

Sambenedettese, Mantova 13

Legnago Salus, Imolese 12

Fermana, Ravenna 9

Vis Pesaro 8

Gubbio 6

Fano 5

Arezzo 3



