Risultati Serie C/ Classifiche gironi, diretta gol live 5^ giornata (22 settembre)

I risultati di Serie C per la quinta giornata del campionato ci portano alle partite di domenica 22 settembre: vedremo dunque all’opera i tre gironi (A, B e C) e si cominciano a definire anche le tre classifiche. Chiaramente siamo soltanto all’inizio della stagione, ma ci sono già alcune squadre che stanno provando a scavare un solco: è il caso del Monza che nel girone A ha vinto tutte le sue gare e dunque, a punteggio pieno, si trova già in fuga e si vuole confermare sul campo del Lecco. Nel girone B stanno facendo benissimo Padova e Reggio Audace, mentre nel girone C al primo posto della classifica troviamo il Catanzaro. Dunque non ci resta adesso che aspettare quello che succederà per i risultati di Serie C legati a domenica 22 settembre e alla quinta giornata.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Per i risultati di Serie C, abbiamo già detto che il Monza capolista del girone A affronta un altro derby ed è di stanza a Lecco, sul campo di una società storica che ha appena riconquistato la Serie C e vuole prendersi la salvezza, magari provando a esplorare la zona playoff. Gioca anche la Juventus U23, che ha finalmente ottenuto il primo punto in classifica dopo essere partita male e che in settimana ha vinto il recupero sul campo dell’Arezzo; nel girone B attenzione alla trasferta del Padova che è a Pesaro, impegno marchigiano anche per il Reggio Audace che è ospite del Fano, questo duello potrebbe accompagnarci per tutta la stagione e sicuramente la squadra emiliana si sta rendendo protagonista fino a qui di un ottimo campionato. Il girone C prevede la trasferta del Catanzaro a Viterbo, mentre il Catania sarà di scena sul campo del Monopoli; sta facendo benissimo la matricola Avellino che ospita il Bisceglie e, almeno sulla carta, ha la possibilità di andare a caccia del primo posto strappandolo ai calabresi. Il Bari invece andrà a giocare a Francavilla Fontana, contro la Virtus.

RISULTATI SERIE C: 5^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Arezzo AlbinoLeffe

0re 15:00 Pianese Alessandria

Ore 15:00 Renate Olbia

Ore 15:00 Siena Pro Patria

Ore 17:30 Juventus U23 Pontedera

Ore 17:430 Lecco Monza

Ore 17:30 Novara Pergolettese

CLASSIFICA

Monza 12

Renate 9

Alessandria 8

Pontedera, Novara, Pianese, Carrarese 7

Olbia, Como, Pro Vercelli, Siena 6

AlbinoLeffe 5

Pistoiese, Juventus U23, Arezzo 4

Pro Patria, Gozzano, Lecco 3

Pergolettese 2

Giana Erminio 1

GIRONE B

Ore 15:00 Fermana Sambenedettese

Ore 15:00 Gubbio Vicenza

Ore 15:00 Virtus Verona Triestina

Ore 15:00 Vis Pesaro Padova

Ore 17:30 Fano Reggio Audace

CLASSIFICA

Padova, Reggio Audace 10

Carpi, Vicenza 8

Sambenedettese, Piacenza, Feralpisalò 7

Vis Pesaro, Fermana, Cesena 6

Rimini 5

Ravenna, Modena, Triestina, Sudtirol 4

Gubbio, ArzignanoChiampo 3

Imolese, Fano 2

Virtus Verona 1

GIRONE C

Ore 15:00 Monopoli Catania

Ore 15:00 Picerno Casertana

Ore 15:00 Rieti Potenza

Ore 15:00 Sicula Leonzio Ternana

Ore 15:00 Viterbese Catanzaro

Ore 17:30 Avellino Bisceglie

Ore 17:30 Reggina Vibonese

Ore 17:30 Virtus Francavilla Bari

Ore 20:45 Cavese Paganese

CLASSIFICA

Catanzaro 10

Potenza, Catania, Ternana, Avellino 9

Reggina 8

Casertana, Picerno, Bari 7

Viterbese, Monopoli 6

Paganese 5

Vibonese, Bisceglie 4

Virtus Francavilla, Teramo 3

Cavese 2

Sicula Leonzio 1

Rende, Rieti 0



