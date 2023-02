RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il programma dei match della domenica

RISULTATI SERIE C, TUTTE LE PARTITE DI OGGI E LE CLASSIFICHE

I risultati Serie C proporranno oggi, domenica 26 febbraio 2023, un programma davvero molto ricco per chiudere la ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, decimo turno del girone di ritorno col campionato di terza serie che si avvicina settimana dopo settimana al momento dei verdetti, prima di aprire il momento sempre molto atteso di play off e play out che racchiuderanno le emozioni di fine stagione.

Domenica dedicata esclusivamente ai risultati del girone A e del girone B, col girone C che ha invece anticipato a ieri il suo programma. Da tenere d’occhio la bagarre per la vetta nel girone A, con le outsider Pro Sesto, Feralpisalò e Lecco in lotta con realtà più abituate al palcoscenico della cadetteria come Vicenza e Pordenone. Nel girone B la capolista Reggiana ha lanciato la fuga dopo la vittoria nel big match in casa del Cesena e ora proverà a confermarsi in casa contro la Carrarese.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA, 29^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.30 Lecco Arzignano

ore 14.30 Novara Padova

ore 14.30 Piacenza Trento

ore 17.30 Albinoleffe Renate

ore 17.30 Pergolettese Mantova

ore 17.30 Pro Sesto Pro Vercelli

ore 17.30 Virtus Verona Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò, Pro Sesto 50

Pordenone 49

Lecco 48

Vicenza 47

Pro Patria 43

Renate 42

Arzignano 41

Juventus U23 38

Novara 37

Padova 36

Pro Vercelli, Virtus Verona 35

Albinoleffe, Trento 34

Pergolettese 33

SG City Nova, Mantova 31

Triestina 26

Piacenza 24

GIRONE B

ore 14.30 Alessandria Vis Pesaro

ore 14.30 Ancona Entella

ore 14.30 Fermana Rimini

ore 14.30 Fiorenzuola Cesena

ore 14.30 Imolese Gubbio

ore 14.30 Montevarchi Lucchese

ore 14.30 Olbia Torres

ore 14.30 Pontedera San Donato

ore 14.30 Reggiana Carrarese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 64

Cesena 57

Entella 56

Ancona 49

Carrarese 45

Gubbio 44

Pontedera 42

Siena 42

Lucchese 39

Rimini 38

Fiorenzuola 37

Fermana 36

Torres 33

Recanatese 33

Vis Pesaro 29

San Donato 27

Alessandria, Olbia 25

Imolese 20

Montevarchi 19











