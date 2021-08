Risultati Serie C/ Diretta gol live score 1^ giornata (domenica 29 agosto)

RISULTATI SERIE C: LA DOMENICA DELLA 1^ GIORNATA

Alle ore 17:30 di domenica 29 agosto scatta un nuovo appuntamento dedicato ai risultati di Serie C: è iniziato anche il campionato di terza divisione, anche se le squadre non sono all’esordio stagionale (hanno già giocato in Coppa Italia, anche quella di categoria) c’è naturalmente grande attesa per scoprire come si comporteranno in un torneo particolare, perché è molto lungo e complesso e regala ben poco. Anche i playoff, che da qualche anno si giocano con la formula allargata, sono davvero complicati: questo ovviamente aumenta l’attenzione sui risultati di Serie C.

Siamo solo a fine agosto ma già le partite di oggi potrebbero essere ampiamente indicative. Ricordiamo che sabato abbiamo vissuto le prime 11 gare di questa prima giornata; oggi si prosegue con protagoniste ormai conosciute a questo livello, le neopromosse pronte a stupire e le squadre retrocesse che vogliono ovviamente tornare al piano di sopra: ci attende un lungo giorno, di conseguenza adesso proviamo a fare mente locale su quelli che potrebbero essere i temi principali legati ai risultati di Serie C, prima che come sempre siano i campi a dirci come andranno le cose e quali saranno gli esiti dei match.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Grande attesa dunque per i risultati di Serie C: la prima giornata nel girone A ci presenta subito un interessante incrocio Pergolettese Juventus U23, tra due squadre che sono state protagoniste delle ultime due stagioni e i cremaschi che vogliono provare a prendersi i playoff. Dove erano arrivate Pro Vercelli e Lecco, che si affrontano nel pomeriggio; occhi puntati poi sulla neopromossa Trento, il cui esordio non è dei più semplici anche se bisognerà testare il Piacenza, che nell’ultimo campionato ha deluso. Nel girone B, per i risultati di Serie C, spicca l’intrigante Grosseto Modena.

Tra i ritorni illustri c’è ovviamente quello del Siena, che è stato riammesso a completamento degli organici e rende ancora più nobile un girone dal quale ripartono il Cesena e la Carrarese, che ha cambiato rispetto all’anno scorso come il Pontedera, cui fa visita in serata. Nel girone C, come sempre ci sono incroci molto sentiti: Taranto Turris e Catanzaro Virtus Francavilla, ma poi grandi e graditi ritorni in Serie C che faranno piacere ai tanti appassionati, non resta dunque che stabilire quali saranno questi primi risultati…

RISULTATI SERIE C: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Giana Erminio Pro Sesto

Ore 17:30 Pergolettese Juventus U23

Ore 17:30 Piacenza Trento

Ore 17:30 Pro Patria Albinoleffe

Ore 17:30 Pro Vercelli Lecco

GIRONE B

Ore 17:30 Olbia Pistoiese

Ore 17:30 Cesena Gubbio

Ore 20:30 Grosseto Modena

Ore 20:30 Imolese Lucchese

Ore 20:30 Pontedera Carrarese

Ore 20:30 Siena Vis Pesaro

GIRONE C

Ore 17:30 Vibonese Picerno

Ore 20:30 Avellino Campobasso

Ore 20:30 Catanzaro Virtus Francavilla

Ore 20:30 Fidelis Andria Juve Stabia

Ore 20:30 Palermo Latina

Ore 20:30 Taranto Turris



