Risultati Serie C/ Diretta gol live score 2° turno playoff dei gironi

RISULTATI SERIE C: SECONDO TURNO!

Oggi mercoledì 4 maggio 2021 tornano protagonisti i risultati Serie C con le partite valide per il secondo turno dei playoff, che sono ancora nella fase suddivisa per gironi. Nel giro di pochi giorni più di metà delle squadre che stanno prendendo parte a questi playoff di Serie C sono destinate ad uscire di scena: ricordiamo allora in breve il regolamento di questo turno. Alle tre squadre vincitrici degli incontri del primo turno di ciascun girone, si aggiungeranno le due squadre classificate al quarto posto nei gironi B e C e la squadra quinta classificata nel girone A, che ha portato undici squadre ai playoff della Serie C 2021-2022.

Le quattro partecipanti di ciascun girone sono ordinate in base al piazzamento in classifica nella stagione regolare: la migliore classificata affronta in casa e in gara unica la peggiore classificata, mentre la seconda ospita la terza. Le squadre vincenti avranno accesso alla successiva fase playoff nazionale, mentre in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari non si disputeranno i tempi supplementari e nemmeno ci saranno i calci di rigore, perché avrà accesso al turno successivo dei playoff di Serie C (che sarà il primo della fase nazionale) la squadra meglio classificata al termine della regular season.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali saranno le partite che oggi ci regaleranno un grande mercoledì con i risultati Serie C in questo secondo turno dei playoff nella fase a gironi, tutte con fischio d’inizio alle ore 20.30. Per quanto riguarda il girone A, le sfide in programma saranno Triestina Pro Patria e Pro Vercelli Juventus U23, con alabardati e vercellesi che avranno dunque la possibilità di beneficiare di due risultati su tre, dal momento che hanno il vantaggio della classifica in regolare season – che però la Pro Patria ha già saputo ribaltare domenica pomeriggio contro il Lecco.

Nel girone B appuntamento invece con Entella Olbia e Pescara Gubbio: fattore campo naturalmente favorevole per liguri e abruzzesi, mentre i sardi cercheranno il bis del colpaccio che hanno messo a segno nel primo turno sul campo dell’Ancona Matelica. Infine il girone C, che è stato l’unico nel quale domenica è sempre stato rispettato il fattore campo: oggi ci attendono Avellino Foggia e Monopoli Virtus Francavilla, agli uomini di Zeman e Taurino il compito di provare a ribaltare i pronostici e il fattore campo avverso.

RISULTATI SERIE C, 2° TURNO PLAYOFF

Ore 20.30

Girone A

Pro Vercelli Juventus U23

Triestina Pro Patria

Girone B

Entella Olbia

Pescara Gubbio

Girone C

Avellino Foggia

Monopoli Virtus Francavilla











