Risultati Serie C/ Diretta gol live score andata 1° turno nazionale playoff

RISULTATI SERIE C: I PLAY OFF!

Oggi domenica 8 maggio 2021 tornano protagonisti i risultati Serie C con le partite valide per l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff, che hanno dunque ormai superato la fase suddivisa per gironi ed entrano sempre più nel vivo. Nel giro di pochi giorni ben quindici squadre che hanno preso parte a questi playoff di Serie C sono già uscite di scena: ricordiamo allora in breve il regolamento di questo turno. Alle sei squadre vincitrici degli incontri del secondo turno di ciascun girone, si aggiungeranno le tre squadre classificate al terzo posto nei gironi e la squadra quarta classificata nel girone A, che ha portato infatti ben undici squadre ai playoff della Serie C 2021-2022.

Le squadre partecipanti sono divise in cinque teste di serie (le tre terze, la quarta del girone A ed in più l’Entella, cioè la migliore in stagione regolare tra le squadre già scese in campo nella prima fase dei playoff) e naturalmente cinque non teste di serie. Le squadre vincenti avranno accesso al successivo secondo turno della fase playoff nazionale, però ricordiamo che da questo turno si gioca su andata e ritorno: giovedì sera, in caso di parità al termine dei 180 minuti regolamentari non si disputeranno i tempi supplementari e nemmeno ci saranno i calci di rigore, perché avrà accesso al turno successivo dei playoff di Serie C la squadra meglio classificata al termine della regular season, cioè naturalmente la testa di serie che giocherà il ritorno in casa.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali saranno le partite che oggi ci regaleranno una grande domenica con i risultati Serie C per l’andata del primo turno dei playoff nella fase nazionale. Si supera quindi la differenza in base ai gironi e gli accoppiamenti sono stati definiti in un sorteggio che ha avuto luogo giovedì mattina: la prima partita in programma sarà alle ore 17.30 Triestina Palermo, geograficamente il match naturalmente tra le due formazioni più lontane, potremmo definirla il simbolo del passaggio alla fase nazionale.

Alle ore 18.00 sarà invece il turno di Foggia Entella e Juventus U23 Renate, con la sfida tra piemontesi e lombardi che sarà l’unica tra due formazioni in arrivo dallo stesso gruppo, cioè il girone A, che d’altronde ha una squadra in più al via. Alle ore 19.00 ci aspettiamo invece il fischio d’inizio di Pescara FeralpiSalò, mentre la chiusura sarà affidata alle ore 20.00 a Monopoli Cesena. L’appuntamento con il ritorno sarà per tutti giovedì 12 maggio in prima serata, ma oggi cosa succederà all’andata?

RISULTATI SERIE C, 1° TURNO PLAYOFF FASE NAZIONALE (ANDATA)

Ore 17.30

Triestina Palermo

Ore 18.00

Foggia Entella

Juventus U23 Renate

Ore 19.00

Pescara FeralpiSalò

Ore 20.00

Monopoli Cesena











