Risultati Serie C/ Diretta gol live score, andata quarti playoff (martedì 17 maggio)

RISULTATI SERIE C: L’ANDATA DEI QUARTI PLAYOFF!

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia martedì 17 maggio, naturalmente prosegue il tabellone dei playoff con l’andata dei quarti di finale. Sono rimaste otto squadre a giocarsi la quarta promozione in Serie B: alle ore 20:30 si giocheranno Entella Palermo, Feralpisalò Reggiana e Monopoli Catanzaro mentre alle ore 21:00 sarà il turno di Juventus U23 Padova. Possiamo dire naturalmente che questa sera nei risultati di Serie C vivremo l’esordio nei playoff delle tre squadre che sono arrivate seconde nel rispettivo girone della stagione regolare; per loro l’avventura inizia da qui ed è dimezzata, quindi di fatto un grande vantaggio.

Un vantaggio che però ovviamente potrebbe non essere decisivo, visto che nei turni precedenti abbiamo assistito a tante sorprese e più di una squadra che non aveva il vantaggio del campo (e dunque della regola che in caso di parità premia la meglio piazzata in classifica) ha comunque proseguito il percorso. Non resta allora che scoprire quello che succederà nella serata dedicata ai risultati di Serie C per l’andata dei quarti di finale dei playoff, mentre aspettiamo che le partite prendano il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che animeranno questo turno…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque abbiamo una serata all’insegna dei risultati di Serie C: il programma dei playoff procede naturalmente a passo spedito, perché i turni da giocare erano davvero tanti e, come siamo ormai abituati a vedere, la strada per arrivare alla promozione è parecchio tortuosa. Approcciandoci ai quarti di finale dobbiamo ovviamente ricordare che anche in questo caso vige la regola secondo cui a parità di differenza reti nelle due partite avanza la squadra che ha ottenuto più punti nella classifica della stagione; questo è anche il motivo per cui le gare di andata vengono giocate in casa dalle squadre messe peggio.

Le tre seconde fanno il loro esordio in trasferta; a Chiavari invece abbiamo una sfida tra formazioni che nei playoff, per i risultati di Serie C, hanno evidentemente già giocato ma con il Palermo che avrà appunto un utile e sensibile vantaggio nei confronti dell’Entella, in una partita che quattro anni fa si giocava in Serie B. Adesso però dobbiamo realmente contare le ore che ci separano da questa serata: vedremo se arriveranno risultati che si possano già considerare “definitivi” nel dirci chi eventualmente procederà nei risultati di Serie C e vivrà anche le semifinali dei playoff, come sempre succede saranno i campi a fornire i loro verdetti…

Ore 20:30 Entella Palermo

Ore 20:30 Feralpisalò Reggiana

Ore 20:30 Monopoli Catanzaro

Ore 21:00 Juventus U23 Padova











