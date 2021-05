Risultati Serie C/ Diretta gol live score, andata quarti playoff nazionali

Saranno sicuramente protagonisti oggi, domenica 30 maggio 2021, i risultati Serie C: siamo sempre più nel vivo dei playoff promozione. Infatti cominciano i quarti di finale della cosiddetta fase nazionale, che riunisce tutte le squadre dei tre gironi. Mercoledì sono arrivati i verdetti del primo turno di questa fase nazionale, con le principali notizie delle eliminazioni di Bari e Modena, gli emiliani in particolare vittima di una clamorosa rimonta dell’AlbinoLeffe negli ultimi minuti. Alle cinque squadre quaslificate si aggiungono naturalmente quelle che invece entrano in scena in questa fase, in base alla classifica finale della stagione regolare del campionato di Serie C 2020-2021. Dal punto di vista regolamentare, i quarti della fase nazionale dei playoff si giocano su andata e ritorno. Sono teste di serie in questo turno le tre squadre classificate al secondo posto in regular season (che entrano adesso in scena) e la migliore classificata tra le cinque vincitrici del primo turno dei playoff nazionali (cioè il Sudtirol). Queste giocheranno in casa il ritorno e soprattutto passeranno il turno se al termine dei 180 minuti la situazione dovesse essere di parità.

RISULTATI SERIE C/ L'Avellino elimina il Palermo! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Fin qui il regolamento, che è sicuramente un punto molto importante da tenere presente, ma adesso è giunto il momento di scoprire quali saranno le partite che ci daranno dunque i risultati Serie C per l’andata dei quarti di finale dei playoff nazionali, che ci terranno compagnia oggi e poi anche mercoledì per quanto riguarda le partite di ritorno a campi invertiti, che naturalmente stabiliranno quali saranno le quattro qualificate per la Final Four. Alle ore 17.30 è in programma il fischio d’inizio per Avellino Sudtirol, FeralpiSalò Alessandria e Renate Padova, mentre con un piccolo ritardo di mezz’ora per esigenze televisive avremo alle ore 18.00 AlbinoLeffe Catanzaro. Di conseguenza, tenendo presente quanto avevamo detto in precedenza, ecco che Sudtirol, Alessandria, Padova e Catanzaro saranno le quattro teste di serie e si qualificheranno per le semifinali dei playoff nazionali a parità di risultati e differenza reti al termine del doppio impegno di oggi e mercoledì 2 giugno 2021.

Risultati Serie C/ Diretta gol live score, play off: bene Palermo e Modena!

RISULTATI SERIE C, QUARTI PLAY OFF NAZIONALI

Ore 17.30

Avellino Sudtirol

FeralpiSalò Alessandria

Renate Padova

Ore 18.00

AlbinoLeffe Catanzaro

LEGGI ANCHE:

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol: si scende in campo! Live score playout

© RIPRODUZIONE RISERVATA