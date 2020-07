Risultati Serie C/ Diretta gol live score dei playoff, 2^ turno fase nazionale

Oggi sarà una giornata interamente dedicata ai risultati della Serie C: si accende infatti il secondo turno della fase nazionale dei play off e siamo impazienti di scoprire chi oggi otterrà in campo la promozione e dunque potrà ancora lottare per il quarto pass che vale la Serie B. Ma vediamo subito quali saranno i match in programma: si partirà infatti già alle ore 20.30 quando udiremo il fischio d’inizio della sfida tra Carpi Novara con gli emiliani che sono tornati in campo dopo il lockdown nel turno precedente del tabellone, pareggiando 2-2 contro Alessandria e accedendo dunque di diritto ai quarti per la posizione ottenuta nel corso della stagione. Alla stessa ora comincerà Bari-Ternana con i padroni di casa che sono arrivati alla competizione in questo turno e la squadra umbra che ha superato Avellino, Catania e Monopoli.

Sarò fischio d’inizio sempre alle ore 20.30 anche per il match Carrarese-Juventus U23 con i toscani pronti a tornare in campo e la Juve che dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria ha superato il Padova nel turno precedente. Ultimo appuntamento con il tabellone per il secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C sarà alle ore 20.45, quando avrà inizio l’incontro tra Reggio Audace e Potenza, che vedrà i padroni di casa direttamente qualificati a questa parte del tabellone e i rossoblu pronti a dare il massimo dopo l’1-0 sulla Triestina del turno precedente.

RISULTATI SERIE C: LA FORMULA DEI PLAY OFF

Siamo in attesa di scoprire i risultati della Serie C per quelle che sono le gare valide per il secondo turno nazionale dei playoff. Diventa dunque interessante andare a rileggere quello che è il regolamento legato a questo periodo della stagione. Si sfidano in quattro partite le squadre che sperano di andare ancora avanti in questi spareggi pieni di emozioni e tensione. Si tratta di sfide secche senza appello, non ci sarà dunque una gara di ritorno. Sono tre le squadre che hanno avuto accesso diretto a questa fase, mentre le altre cinque vengono dalla vittoria nel turno precedente. Nel caso ai novanta minuti le gare dovessero terminare con il risultato di parità allora a quel punto non serviranno supplementari e calci di rigore ma a passare saranno le teste di serie, cioè le squadre meglio classificate nella regular season. Sarà dunque una serata piena di emozioni con squadre che daranno tutto per vincere e andare avanti.

RISULTATI SERIE C

Ore 20.30 Bari Ternana

Ore 20.30 Carpi Novara

Ore 20.30 Carrarese Juventus U23

Ore 20.45 Reggio Audace Potenza



© RIPRODUZIONE RISERVATA