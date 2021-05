Risultati Serie C/ Diretta gol live score dei playoff, primo turno (9 maggio)

RISULTATI SERIE C: LA MARATONA DEI PLAYOFF

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, domenica 9 maggio 2021, perché comincia la lunghissima maratona dei playoff della Serie C 2020-2021. Anche in questa stagione sono ben 28 le squadre coinvolte con un solo posto in palio per completare il quartetto delle formazioni promosse in Serie B che già comprende Como, Perugia e Ternana, vincitrici dei tre gironi del campionato.

Da qualche anno a questa parte, è stato allargato a dismisura il bacino delle formazioni che partecipano ai playoff, cioè nove per girone (cioè dal secondo al decimo posto) più anche l’undicesima del girone che ha la migliore quarta (che è stato il Modena, dunque girone B) che fa le veci della vincitrice della Coppa Italia di Serie C, manifestazione che in questa stagione non si è giocata. In totale 28 squadre per un solo posto in palio: ne vedremo delle belle, per arrivare alla fine di questo “secondo campionato” si giocherà ancora per più di un mese, con il brivido dell’eliminazione diretta che renderà tutto più emozionante.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Sono dunque ancora tantissimi i risultati Serie C da scoprire per completare la stagione, oggi si parte con il primo turno dei playoff, aperto a dire il vero già ieri sera dall’anticipo Cesena Mantova. In questo primo turno si giocano tre partite secche per ogni girone di Serie C, ecco dunque allora che per quanto riguarda il girone A avremo alle ore 15.00 Lecco Grosseto e alle ore 17.30 invece il fischio d’inizio per quanto riguarda Pro Patria Juventus U23 e AlbinoLeffe Pontedera.

Nel girone B abbiamo già avuto l’anticipo di ieri sera, di conseguenza restano solamente due partite da disputare: fischio d’inizio alle ore 17.30 sia per Triestina Virtus Verona sia per Matelica Sambenedettese. Infine saranno tre le partite in programma per aprire i playoff del girone C: la prima sarà alle ore 15.30 Palermo Teramo, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Juve Stabia Casertana e Catania Foggia. Chi vince avanza, per chi perde invece questi lunghissimi playoff saranno a dire il vero già finiti oggi.

RISULTATI SERIE C: PRIMO TURNO PLAYOFF

GIRONE A

ore 15.00

Lecco Grosseto

ore 17.30

Pro Patria Juventus U23

AlbinoLeffe Pontedera

GIRONE B

ore 17.30

Triestina Virtus Verona

Matelica Sambenedettese

GIRONE C

ore 15.30

Palermo Teramo

ore 17.30

Juve Stabia Casertana

Catania Foggia



