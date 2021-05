Risultati Serie C/ Diretta gol live score dei playout (sabato 22 maggio)

RISULTATI SERIE C: ANCORA I PLAYOUT!

I risultati di Serie C per sabato 22 maggio sono quelli che valgono per l’andata e il ritorno dei playout: oggi, a partire dalle ore 17:30, conosceremo le tre squadre che accompagneranno in Serie D quelle che sono già retrocesse in Serie D. Ricordando che nel girone A il playout non viene disputato, per il margine superiore agli 8 punti tra le due sfidanti (in entrambi i casi: retrocesse Pistoiese e Lucchese), alle ore 17:30 appunto si giocheranno Legnago Salus Ravenna, Paganese Bisceglie e Fano Imolese che, va ricordato, a differenza delle altre due è ancora la partita di andata.

RIsultati Serie C/ Playoff 2° turno: colpo Palermo, miracolo Matelica, ok il Bari!

Infatti le due squadre non avevano giocato settimana scorsa, e il loro ritorno avverrà tra una settimana. Possiamo anche fare un breve ripasso del regolamento di Lega Pro: non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore, al termine dei 180 minuti in caso di pari risultato conta la differenza reti e, qualora anche questa sia in equilibrio, sarà salva la squadra meglio piazzata nella classifica della stagione regolare. Vale a dire, per intenderci, quella che gioca il ritorno in casa; ora però concentriamoci sui risultati di Serie C presentandone i temi principali.

Risultati Serie C/ Diretta gol: il Ravenna cade al Benelli! Playout live score

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie C legati ai playout, possiamo allora dire che nel girone B il Legnago Salus ha un vantaggio non indifferente: avendo vinto 1-0 in trasferta, può permettersi anche di perdere con una rete di scarto contro il Ravenna, che ha sì vinto la volata con l’Arezzo per evitare la retrocessione diretta ma ora rischia a sua volta di scendere in Serie D. Stagione pessima quella dei romagnoli, mentre la matricola veneta aveva iniziato bene per poi calare, ma potrebbe comunque condurre in porto quella che sarebbe una grande impresa. Di Fano e Imolese abbiamo detto, l’Alma Juventus ancora una volta si trova costretta al playout e non avrà il beneficio di due risultati uguali nella differenza reti, dunque l’Imolese potrà sfruttare la cosa ma dovrà fare decisamente meglio di quanto fatto nel corso della stagione regolare; nel girone C il primo round del playout se l’è preso il Bisceglie che ha vinto 2-1 il match di andata, per mantenere la categoria la Paganese dovrà “semplicemente” vincere senza curarsi del risultato. Aspettiamo che si giochi, non vediamo l’ora di scoprire quale sarà l’esito di queste sfide…

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol live score: passano Foggia e Matelica!

RISULTATI SERIE C: PLAYOUT

Ore 17:30 Legnago Salus Ravenna (andata 1-0)

Ore 17:30 Paganese Bisceglie (andata 1-2)

Ore 17:30 Fano Imolese



© RIPRODUZIONE RISERVATA