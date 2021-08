Risultati Serie C/ Diretta gol live score dei posticipi (1^ giornata gironi B, C)

RISULTATI SERIE C: I POSTICIPI

Reggiana Montevarchi (ore 20:00) e Potenza Bari (ore 21:00) sono i due posticipi che completano i risultati di Serie C per la prima giornata: lunedì 30 agosto dunque vivremo le ultime due sfide, una per il girone B e l’altra per il girone C, di un turno che, come siamo già stati abituati a vedere gli anni scorsi, è particolarmente lungo. La stagione della terza divisione è appena cominciata, per cui è ancora presto per tracciare bilanci.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: buon debutto per Olbia e Giana!

Tuttavia, possiamo già citare le squadre che sulla carta lotteranno per la promozione, e tra queste troviamo sicuramente Reggiana e Bari che saranno in campo questa sera per il loro esordio stagionale, rinnovate e con allenatori nuovi per dare nuovamente la caccia alla Serie B. Ora, senza indugiare oltre, andiamo a presentare il quadro dei risultati di Serie C per i posticipi della prima giornata: sono appena due partite, ma gli spunti di riflessione sicuramente non mancano…

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol: vincono Pescara e Monopoli! Live score (28 agosto)

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Una delle protagoniste per i risultati di Serie C legati ai posticipi è certamente il Montevarchi: la squadra toscana giocherà le sue partite interne a Pontedera, ma nel frattempo affronta in trasferta quello che è il ritorno in terza divisione dopo 15 anni, o se vogliamo 21 considerando la Serie C1, visto che all’epoca questa categoria era ancora divisa in due. Ci sono aspettative, anche se chiaramente i ragazzi di Roberto Malotti giocheranno per salvarsi; intanto subito una trasferta tremenda, contro quella Reggiana che l’anno scorso è stata beffata in Serie B dovendo conoscere la retrocessione dopo un solo anno, e salutando Massimiliano Alvini che è rimasto in cadetteria (con il Perugia).

Risultati Serie C/ Diretta gol live score playoff: l'Alessandria è in finale!

A completare il quadro dei Monday Night di Serie C avremo poi Potenza Bari per il girone C: ormai una classica, i pugliesi dopo due tentativi falliti vanno nuovamente a caccia di una promozione che, da quando la famiglia De Laurentiis ha preso possesso della società, viene vista come inevitabile ma nel frattempo non è ancora arrivata. Tra poco per i risultati di Serie C si giocheranno questi due posticipi, vedremo dunque come andranno le cose…

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 1^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:00 Reggiana Montevarchi

GIRONE C

Ore 21:00 Potenza Bari



© RIPRODUZIONE RISERVATA