Risultati Serie C/ Diretta gol live score del 1^ turno nazionale play off

Ritornano protagonisti, oggi giovedì 9 luglio 2020, i risultati della Serie C per i play off promozione: si torna dunque in campo per la lotta al quarto e ultimo pass che vale l’accesso al campionato cadetto e con oggi verrà dunque disputato il primo turno della fase nazionale, cui non vediamo l’ora di dare la parola al campo. E non solo perchè al termine di questa giornata conosceremo i club che si sfideranno nel secondo turno della fase nazionale, l’ultimo prima della Final Four, ma perchè pure ci attenderanno incontri di grandissimo spessore e spettacolo: vediamo subito quali sono. Ecco infatti che questa sera, dedicata ai risultati della Serie C, già i riflettori si accenderanno alle ore 20.30, quando avranno luogo le sfide, decise in seguito a sorteggio, di Juventus U23-Padova, Carpi-Alessandria, Renate-Novara e Potenza-Triestina. L’ultimo match, atteso invece alle ore 20.45, per esigenze televisive, sarà Monopoli-Ternana, sfida bollente a cui gli umbri arrivano dopo il complicato pareggio col Catania, di pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE C: LA FORMULA DEI PLAY OFF

Nella trepidante attesa di poter dare la parola al campo in questa intensa serata, tutta dedicata ai risultati della Serie C, vale certo la pena anche rinfrescare la memoria degli appassionati sulle modalità di svolgimento di questa particolare parte del tabellone dei play off per il terzo campionato nazionale. Siamo infatti al primo turno della fase nazionale: in campo oggi, pronti a sfidarsi in gara secca vi sono le sei formazioni che hanno trovato la vittoria nel secondo turno dei play off per i gironi, in compagnia delle 4 squadre che hanno avuto accesso diretto a questa fase del tabellone, d’ufficio, ovvero Renate, Carpi, Juventus U 23 e Monopoli. Va dunque ricordato che quelle di oggi saranno gare secche: nessuna sfida di ritorno dunque per decidere il verdetto e da regolamento, in caso di parità sul tabellone del risultato al termine dei 90 minuti, a qualificarsi per la prossima fase saranno le squadre denominate testa di serie (miglior classificate nella regular season e off padrone di casa). Ci attende quindi una serata bollente, da dentro o fuori: chi riuscirà a continuare la propria corsa verso la promozione?

RISULTATI SERIE C

Ore 20.30 Juventus U23-Padova

Ore 20.30 Carpi-Alessandria

Ore 20.30 Renate-Novara

Ore 20.30 Potenza-Triestina

Ore 20.45 Monopoli-Ternana





© RIPRODUZIONE RISERVATA