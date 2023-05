RISULTATI SERIE C/ Diretta gol: quando si giocherà di nuovo? Live score ritorno quarti (oggi 31 maggio 2023)

RISULTATI SERIE C: IL CALENDARIO

Mentre cresce l’attesa per scoprire tutti i risultati Serie C per il ritorno dei quarti di finale dei playoff (tecnicamente è il secondo turno della fase nazionale), ricordiamo che si giocherà naturalmente a campi invertiti rispetto agli incontri d’andata disputati sabato scorso, ma soprattutto diamo uno sguardo verso il futuro prossimo, perché la posta in palio si fa sempre più importante. Si sanno infatti già quali saranno gli accoppiamenti per le due semifinali, in calendario per domenica 4 e giovedì 8 giugno sempre con la formula di andata e ritorno: infatti la vincente di Crotone Foggia dovrà sfidare chi avrà la meglio in Entella Pescara, mentre naturalmente la vincente di Pordenone Lecco affronterà chi avrà avuto la meglio in Cesena Vicenza.

Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score: super Entella, bene Ancona

Infine, le vincitrici delle due semifinali si giocheranno tutto nella finale di questi lunghissimi playoff di Serie C che erano iniziati con ben 28 squadre in corsa, con andata in programma per martedì 13 giugno e il ritorno domenica 18 giugno, quando calerà il sipario sull’intera stagione di Serie C. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol live score playoff: vince l'Ancona!

GARE DECISIVE!

risultati Serie C entrano sempre più nel vivo della lunga cavalcata dei playoff che devono stabilire il nome della quarta squadra che sarà promossa in Serie B dopo FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro, che hanno vinto i tre gironi. Siamo infatti arrivati alle partite di ritorno dei quarti, che tecnicamente è il secondo turno della fase nazionale ma, avendo otto squadre ancora in lizza, può essere definito in manierati semplice come il turno appunto dei quarti di finale di questi playoff promozione della Serie C edizione 2022-2023.

Dopo questa presentazione, entriamo nel vivo indicando il programma delle quattro partite che oggi ci daranno appunto i risultati Serie C per il ritorno dei quarti di finale dei playoff. Il fischio d’inizio sarà per tutte alle ore 20.30 e ci attendono (in ordine alfabetico) Cesena Vicenza, Crotone Foggia, Entella Pescara e Pordenone Lecco, con la prima sfida che ripartirà da un pareggio per 0-0, mentre nelle altre si arriva da vittorie di misura rispettivamente di Foggia, Pescara e Pordenone – vantaggio particolarmente significativo per i friulani, unici a vincere in trasferta all’andata.

Risultati playout Serie C/ Diretta gol live score: è il momento dei verdetti!

RISULTATI SERIE C: IL REGOLAMENTO

Abbiamo dunque presentato quello che ci attende stasera per i risultati Serie C nel ritorno delle sfide dei quarti di finale (secondo turno della fase nazionale), ma per seguire al meglio le partite odierne è di fondamentale importanza conoscere anche il regolamento di questo turno dei lunghi playoff di Serie C. Innanzitutto, ricordiamo che delle otto squadre ancorai lizza tre hanno debuttato proprio in questo turno, cioè le seconde dei tre gironi della stagione regolare, che sono teste di serie come la migliore delle cinque qualificate dal turno precedente, il primo della fase nazionale.

Le teste di serie hanno il vantaggio di giocare il ritorno in casa (quindi sono le quattro squadre che oggi avranno il fattore campo favorevole), ma soprattutto di conquistare la qualificazione in semifinale in caso di parità di risultati dopo i 180 minuti di gioco – quindi non sono in programma tempi supplementari o calci di rigore. A chi invece aveva giocato sabato l’andata in casa, serve fare meglio sulle due partite, con più punti o almeno con migliore differenza reti in caso di una vittoria per parte, scenario però non possibile oggi, dal momento che Foggia e Pescara hanno vinto con un solo gol di scarto, mentre il Vicenza ha pareggiato e il Lecco addirittura perso.

RISULTATI SERIE C, RITORNO QUARTI

Ore 20.30

Cesena Vicenza (andata 0-0)

Crotone Foggia (0-1)

Entella Pescara (1-2)

Pordenone Lecco (1-0)











© RIPRODUZIONE RISERVATA