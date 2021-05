Risultati Serie C/ Diretta gol live score delle partite, andata playout

RISULTATI SERIE C: PLAYOUT, OGGI 3 PARTITE

I risultati Serie C tornano protagonisti oggi, sabato 15 maggio 2021, perché nel pomeriggio saranno protagoniste le squadre che devono disputare i playout per la salvezza, spareggi con la formula dell’andata e ritorno di cui oggi si disputeranno appunto le partite d’andata, mentre i verdetti arriveranno sabato scorso, al termine dei match di ritorno. Ricordiamo innanzitutto il regolamento dei playout del campionato di Serie C 2020-2021: questi playout si disputano secondo gli incroci quintultima-penultima e quartultima-terzultima nella classifica di ciascun girone, ma solo se il distacco fra le squadre coinvolte è pari o inferiore agli otto punti – motivo per cui (come vedremo) sono solo tre i playout in programma.

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol live score: passano Foggia e Matelica!

Il regolamento prevede anche che la squadra meglio classificata giochi in casa la partita di ritorno e che conquisti la salvezza se, al termine del doppio confronto, la situazione sia ancora in equilibrio – cioè in caso di doppio pareggio oppure di una vittoria per parte con stesso numero di gol segnati (quelli in trasferta non valgono doppio).

Risultati Serie C, classifiche/ Catanzaro secondo. Diretta gol live

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

In base a quanto abbiamo detto fino a questo momento, si può adesso comporre il quadro delle partite che oggi ci daranno i risultati Serie C per le sfide d’andata dei playout. Nulla da segnalare nel girone A, dove infatti i verdetti a proposito delle retrocessioni sono già stati stabiliti tutti. Il girone B, invece, all’estremo opposto vedrà la disputa di entrambi i playout: il fischio d’inizio sarà alle ore 17.30 sia per Ravenna Legnago Salus (che è la sfida tra penultima e quintultima) sia per Fano Imolese, che vedrà in campo la terzultima e la quartultima del raggruppamento. Infine, il girone C offre una via di mezzo, perché il gruppo più meridionale della Serie C 2020-2021 vedrà la disputa di un solo playout per stabilre l’ultima formazione da retrocedere. Anche in questo caso l’orario d’inizio sarà fissato alle 17.30, la sfida sarà Bisceglie Paganese, cioè la terzultima e la quartultima (considerando anche il Trapani). Oggi ci si gioca già una bella fetta di salvezza: che cosa succederà?

Serie C, chi va ai play out?/ Girone A: niente fase finale, 3 toscane sicure in D

RISULTATI SERIE C, ANDATA PLAYOUT

Ore 17.30

Ravenna Legnago Salus

Fano Imolese

Bisceglie Paganese



© RIPRODUZIONE RISERVATA