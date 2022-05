Risultati Serie C/ Diretta gol live score delle partite di andata dei playout

RISULTATI SERIE C: PLAYOUT, OGGI LE PARTITE DI ANDATA

I risultati Serie C tornano ad essere protagonisti oggi, sabato 7 maggio 2022, poiché in questo pomeriggio scenderanno in campo le squadre che devono disputare i playout per conquistare la salvezza. Spareggi che si giocheranno con la formula del doppio confronto, quindi andata e ritorno, e oggi si disputeranno appunto le partite d’andata, con i verdetti definitivi che arriveranno sabato prossimo, al termine delle partite di ritorno.

Ricordiamo innanzitutto il regolamento di playout del campionato di Serie C 2021-2022. Gli accoppiamenti sono stati decisi in base alla classifica finale della regular season di ciascun girone, quindi la squadra arrivata quintultima affronterà la penultima, mentre la quartultima si troverà di fronte alla terzultima. Le squadre che hanno avuto un miglior piazzamento in classifica hanno due vantaggi: giocheranno infatti la gara di ritorno in casa, e potranno centrare l’obiettivo salvezza se al termine del doppio incontro ci sarà una situazione di equilibrio (doppio pareggio o una vittoria per parte con la stessa somma gol).

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo ora a vedere il quadro delle partite che comporranno i risultati Serie C per quanto concerne le partite di andata dei playout. Partiamo dal Girone A, dove si disputeranno due gare per gli spareggi salvezza. Aprirà il pomeriggio la gara tra Giana Erminio e Trento, con calcio d’inizio in programma alle 16:30, e sarà seguita dall’altro match in cui si affronteranno Seregno e Pro Sesto, il quale comincerà alle ore 17:30.

Spostiamoci ora sul Girone B, in cui ad aprire il pomeriggio dei playout saranno Fermana e Viterbese, con il primo round che inizierà alle 17:30. L’altra sfida in programma partirà 30 minuti dopo, alle ore 18:00, con la Pistoiese che ospiterà nella gara di andata l’Imolese. Nel Girone C ci sarà invece una sola partita, infatti dopo l’esclusione dal campionato del Catania, la Vibonese ha salutato la Serie C, retrocedendo. A giocarsi la permanenza tra i professionisti alle ore 17:30, saranno Paganese e Fidelis Andria.

RISULTATI SERIE C, ANDATA PLAYOUT

Ore 16:30

Giana Erminio-Trento

Ore 17:30

Seregno-Pro Sesto

Paganese-Fidelis Andria

Fermana-Viterbese

Ore 18:00

Pistoiese-Imolese











