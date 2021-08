Risultati Serie C/ Diretta gol live score gironi A, B, C (sabato 28 agosto)

RISULTATI SERIE C: INIZIA IL CAMPIONATO!

Finalmente è arrivato il momento di vivere i risultati di Serie C: sabato 28 agosto è il giorno in cui anche il campionato di terza divisione vive la sua prima giornata. Non sono poche le partite in programma: ne vivremo 11, naturalmente con la consueta divisione in tre gironi (A, B e C) e una lunga stagione che ci accompagnerà attraverso le varie giornate, e poi la conclusione con playoff e playout che, almeno riferito agli spareggi per la promozione, rappresentano una sorta di torneo a parte vista la durata e la complessità nell’arrivare in fondo.

Di sicuro sarà entusiasmante la corsa alla vittoria dei gruppi, che garantirà i primi tre posti in Serie B; adesso comunque è presto per tracciare qualunque bilancio, dobbiamo cominciare a vivere le prime partite e provare a capire, via via che si procederà nel corso del 2021-2022, in che modo si disegneranno i vari rapporti di forza e ovviamente le classifiche. Dunque, allacciamoci le cinture e iniziamo il nostro viaggio attraverso i risultati di Serie C, cominciando a presentare le partite di sabato 28 agosto che ci forniscono già un piatto abbastanza ricco.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

E dunque, eccoci pronti a vivere i risultati di Serie C per questi anticipi della prima giornata: possiamo già notare che, rispetto allo scorso anno, ci sono delle squadre che hanno cambiato girone, conseguenza inevitabile di promozioni e retrocessioni che redistribuiscono geograficamente le protagoniste. Da questo punto di vista, praticamente metà del girone B forma adesso il girone A: lo possiamo notare valutando che oggi ci attendono Sudtirol Virtus Verona e Legnago Salus Mantova, ma qui vedremo anche neopromosse con Fiorenzuola e Seregno che sono pronte a dire la loro. Nel girone B è finito invece il retrocesso Pescara, poi ci sono la Virtus Entella e l’Ancona-Matelica, con la storica società marchigiana che grazie al titolo sportivo della sorpresa degli ultimi anni torna in corsa verso la gloria (se ci riuscirà); alla fine, come sempre e per ovvie ragioni, il girone C è rimasto quello più “bloccato” rispetto agli anni passati. Monopoli Catania è già una partita interessante, poi salutiamo con soddisfazione il ritorno dell’Acr Messina e la presenza del Foggia che sarà impegnato sul campo del Monterosi Tuscia, una delle squadre che sulla carta lotteranno per la salvezza ma che vogliono provare a stupire.

RISULTATI SERIE C: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Feralpisalò Fiorenzuola

Ore 17:30 Renate Padova

Ore 17:30 Sudtirol Virtus Verona

Ore 20:30 Legnago Salus Mantova

Ore 20:30 Triestina Seregno

GIRONE B

Ore 20:30 Entella Teramo

Ore 20:30 Fermana Viterbese

Ore 20:30 Pescara Ancona-Matelica

GIRONE C

Ore 20:30 Monopoli Catania

Ore 20:30 Monopoli Tuscia Foggia

Ore 20:30 Paganese Acr Messina



