RISULTATI SERIE C/ Fase nazionale playoff: così l’anno scorso, diretta gol live score

RISULTATI PLAY OFF SERIE C: L’ANNO SCORSO

Quando manca sempre meno alle partite per i risultati di Serie C, possiamo andare a ricordare quali erano stati gli incroci dello scorso anno per il primo turno della fase nazionale dei playoff. Tre squadre di allora sono in campo anche oggi: Foggia ed Entella si erano sfidate con qualificazione ottenuta dai liguri in virtù della migliore classifica (0-1 allo Zaccheria, 2-1 a Chiavari) mentre il Pescara era stato eliminato dalla Feralpisalò, che dopo il 3-3 dello stadio Adriatico si era imposto per 2-1 al Turina.

Avevamo poi in campo il Cesena, che inizierà quest’anno dal secondo turno della fase nazionale, e il Palermo che era stato promosso in Serie B; sicuramente è incredibile notare oggi la presenza della Triestina, che si è salvata all’ultimo respiro attraverso il playout contro il Sangiuliano City Nova. Tra le altre protagoniste ricordiamo Monopoli e Renate, eliminate dai playoff di questa edizione di Serie C nei turni precedenti; e poi la Juventus U23, che contro le pantere aveva conquistato il secondo turno nazionale mentre questa volta non ha giocato la post season, inutile anche lo status di finalista di Coppa Italia Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

TUTTE LE PARTITE IN SERATA

Oggi giovedì 18 maggio 2023 tornano protagonisti i risultati Serie C con le partite valide per il primo turno della fase nazionale dei play off. La competizione entra nel vivo, alle qualificate della fase a gironi si aggiungono le quarte classificate dei rispettivi raggruppamenti nonché il Vicenza vincitore della Coppa Italia di Serie C. Si giocherà con partite di andata e ritorno: in caso di parità al termine dei due confronti si qualificherà la squadra meglio piazzata nella regular season. Le 5 teste di serie che passerebbero con due pareggi (in questo turno non sono previsti supplementari e rigori) sono Lecco, Pescara, Foggia, Vicenza ed Entella che giocheranno fuori casa la sfida d’andata.

Il sorteggio ha messo a disposizione degli appassionati incontri molto interessanti da seguire. Squadre molto ambiziose e con un passato importante, che rappresentano piazze di spessore, opposte a matricole assolute nella corsa alla Serie B. È il caso dei confronti tra la Virtus Verona, che ha eliminato a sorpresa il Padova reduce da due finali play off consecutive, e il Pescara. Ma anche della sfida tra l’Audace Cerignola, rivelazione del girone C, e il Foggia in un derby tutto pugliese. Il Lecco dopo il calo finale affronterà l’Ancona capace di sovvertire il pronostico contro la Carrarese, Pro Sesto e Vicenza si scontrano dopo le sfide della regular season mentre l’Entella dopo aver conteso fino alla fine la promozione diretta alla Reggiana riparte dalla trasferta di Gubbio.

RISULTATI SERIE C, 1° TURNO PLAY OFF NAZIONALI

ore 20.30 Ancona Lecco

ore 20.30 Virtus Verona Pescara

ore 20.30 Audace Cerignola Foggia

ore 20.30 Pro Sesto Vicenza

ore 20.30 Gubbio Virtus Entella











