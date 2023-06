RISULTATI SERIE C/ Il passo delle squadre in campionato, diretta gol live score (4 giugno 2023)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPIONATO

Mentre ci avviciniamo ai risultati di Serie C, non possiamo non fare un focus sulle quattro squadre che hanno raggiunto le semifinali playoff e parlare di loro per come sono andate in campionato. Intanto, è confermata la sensazione che voleva il livello del girone C superiore agli altri due: in semifinale abbiamo Foggia e Pescara, e forse sarebbe arrivato anche il Crotone se il sorteggio non l’avesse accoppiato ai satanelli. Il Delfino ha chiuso terzo con 65 punti, 15 meno degli squali e quattro in più dello stesso Foggia, che ha segnato più gol (60 contro 58) ma ne ha anche subiti di più (44 contro 42).

Dal girone A ecco il Lecco: terza forza con 62 punti, le reti all’attivo sono state poche (45) ma così anche quelle subite, vale a dire 40. Infine il Cesena, l’unica seconda sopravvissuta che nel girone B ha ottenuto 79 punti chiudendo a -2 dalla Reggiana, con gli stessi punti dell’Entella ma la doppia sfida diretta a favore: per i romagnoli, per distacco, il miglior attacco (66 gol) e la miglior difesa (24 reti incassate) tra le quattro squadre qualificate alle semifinali playoff. Adesso però, come detto, si azzera tutto di nuovo e bisognerà vedere cosa ci diranno i campi… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI L’ANDATA DELLE SEMIFINALI PLAYOFF!

Siamo quasi alla fine per quanto riguarda i risultati di Serie C: domenica 4 giugno, con inizio dei match alle ore 20:30, si gioca l’andata delle semifinali playoff. Siamo alla Final Four: le partite sono Foggia Pescara e Lecco Cesena, e possiamo subito dire che, a differenza delle fasi precedenti, questa volta entrano in gioco tempi supplementari e calci di rigore qualora nelle due sfide la differenza reti sia in parità (dunque non contano i gol in trasferta, che non avranno valore doppio in uniformità alla regola che la Uefa ha da poco reintrodotto nelle sue coppe).

Cosa dire di queste due gare? È difficile tracciare un pronostico: ormai siamo vicini al grande obiettivo che è la quarta promozione in Serie B – dopo quelle di Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro che hanno vinto il loro rispettivo girone – e l’equilibrio regna sovrano, quello che è successo nella stagione regolare non conta più ma del resto lo abbiamo visto nei turni dei playoff che si sono giocati fino a questo momento. Aspettando che le quattro squadre scendano in campo, possiamo adesso fare un rapido focus su quanto ci aspetta questa domenica con i risultati di Serie C, sarà una serata molto intensa…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque allo Zaccheria e al Rigamonti-Ceppi si gioca per i risultati di Serie C: l’andata delle semifinali playoff promette scintille, tra le altre cose dobbiamo dire che l’unica squadra realmente favorita ad essersi qualificata per la Final Four è il Cesena che, secondo in classifica nel girone B, ha rispettato il pronostico contro il Vicenza ma ha ottenuto il pass con un doppio 0-0, sfruttando una regola che, come abbiamo visto poc’anzi, in questa semifinale come anche nell’eventuale finale non potrà più girare a proprio favore, semplicemente perché appunto non conta più.

Le altre seconde erano Pordenone e Crotone: i ramarri avevano vinto a Lecco ma si sono fatti battere in casa subendo due gol negli ultimi minuti; sorte simile per gli squali che, in vantaggio al minuto 85 contro il Foggia, hanno incassato la rete che ha permesso ai satanelli di qualificarsi. Anche per quello che si è visto nei quarti playoff non ci sentiamo di fare pronostici troppo stretti sull’andata delle semifinali, e più in generale sulla qualificazione alla finale: aspettiamo serenamente l’esito dei campi, che come sempre sarà il reale e insindacabile verdetto su queste partite.

RISULTATI SERIE C: ANDATA SEMIFINALI PLAYOFF

Ore 20:30 Foggia Pescara

Ore 20:30 Lecco Cesena











