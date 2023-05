RISULTATI SERIE C/ La rivoluzione nei playoff del girone B, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE CAMBIATE

Parlando dei risultati Serie C per quanto riguarda il primo turno dei playoff, naturalmente è stato il girone B a tenerci con il fiato sospeso nelle scorse settimane. Infine è arrivata la penalizzazione per il Siena che ha escluso dalla zona playoff i bianconeri toscani, di conseguenza sono cambiati ben due abbinamenti su tre per il primo turno nel girone dell’Italia centrale, con l’eccezione di Ancona Lucchese, perché i marchigiani sono rimasti settimi e i rossoneri toscani ottavi.

Risultati Playout Serie C/ Diretta gol: vincono Albinoleffe e Alessandria! Live score

La squadra che ha maggiormente beneficiato dell’esclusione del Siena dai playoff è stata la Recanatese, che è salita al decimo posto e così affronterà il Gubbio, quinto, mentre il Pontedera sesto affronterà la nona, che però non è più il Siena, bensì il Rimini, che invece inizialmente sarebbe stato decimo e quindi avrebbe sfidato il Gubbio. Gli umbri, come il Pontedera e l’Ancona, giocheranno in casa e avranno due risultati su tre a disposizione, mentre Lucchese, Rimini e Recanatese dovranno vincere in trasferta per conquistare la qualificazione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: la Fidelis Andria retrocede!

ECCO I PLAYOFF!

Oggi giovedì 11 maggio tornano protagonisti i risultati Serie C con le partite valide per il primo turno dei playoff, che sono ancora nella fase suddivisa per gironi. Nel giro di pochi giorni più di metà delle squadre che stanno prendendo parte a questi playoff di Serie C sono destinate ad uscire di scena fra i due turni iniziali suddivisi ancora nei tre gruppi del campionato: ricordiamo allora in breve il regolamento di questo primo turno. Partecipano le squadre classificate dal quinto al decimo posto e sono partite secche, con un tabellone tennistico e il fattore campo naturalmente a favore della quinta, sesta e settima classificata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Piacenza retrocede, tutti i verdetti!

Oltre al vantaggio del fattore campo, la migliore classificata avrà accesso al successivo secondo turno dei playoff di Serie C anche in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari: non si disputeranno quindi i tempi supplementari e nemmeno ci saranno i calci di rigore, mentre la squadra peggio classificata al termine della regular season ha bisogno di fare il colpaccio. Nel girone A è già ammesso alla fase nazionale il Vicenza, settimo ma vincitore della Coppa Italia di Serie C, quindi partecipano ai playoff le squadre fino all’undicesimo posto nella classifica finale del campionato.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali saranno le partite che oggi ci regaleranno davvero tante emozioni con i risultati Serie C in questo primo turno dei playoff nella fase a gironi. Per quanto riguarda il girone A, le sfide in programma saranno Padova Pergolettese, Renate Arzignano e Virtus Verona Novara, naturalmente con le tre squadre in casa a godere dei vantaggi di cui parlavamo prima, compreso il Renate che è ottavo appunto perché in questo gruppo si arriverà fino all’undicesimo posto della Pergolettese, che deve ringraziare il Vicenza per avere trovato posto in questi playoff.

Il girone B invece è quello che ci ha fatto penare a causa del caso legato al Siena – alla fine escluso – che ha causato undici giorni di ritardo rispetto al via inizialmente previsto per domenica 30 aprile, ma ormai naturalmente possiamo dire che le partite saranno Ancona Lucchese (che sarà l’anticipo alle ore 18.00 che aprirà una ricca e lunga serata), Pontedera Rimini e Gubbio Recanatese. Infine il girone C, che ci offrirà come incontri per dare il via alla “maratona” dei playoff (28 squadre per una sola promozione) Audace Cerignola Juve Stabia, Monopoli Latina e Picerno Potenza.

RISULTATI SERIE C, 1° TURNO PLAYOFF

Ore 18.00

Ancona Lucchese

Ore 20.00

Renate Arzignano

Ore 20.30

Audace Cerignola Juve Stabia

Gubbio Recanatese

Monopoli Latina

Padova Pergolettese

Picerno Potenza

Virtus Verona Novara

Ore 20.45

Pontedera Rimini











© RIPRODUZIONE RISERVATA