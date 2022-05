Risultati Serie C/ Diretta gol live score ritorno 1° turno fase nazionale (12 maggio)

RISULTATI SERIE C: IL RITORNO DEGLI OTTAVI!

Si gioca per i risultati di Serie C, che sono quelle che giovedì 12 maggio valgono per il ritorno degli ottavi playoff: che si chiami così o primo turno della fase nazionale cambia poco, si tratta delle partite (tutte alle ore 20:30, con Cesena Monopoli che inizieranno alle ore 20:45) che ci diranno quali squadre – e saranno cinque – proseguiranno la loro avventura avvicinando idealmente la promozione in Serie B, e andranno dunque a formare il tabellone dei quarti insieme a Padova, Reggiana e Catanzaro che, seconde nel rispettivo girone, aspettano dalla fine della regular season.

RISULTATI SERIE C/ Andata ottavi playoff: Palermo e Cesena vincono fuori casa!

Bisogna ricordare che la formula legata ai risultati di Serie C per i playoff diche che in caso di differenza reti uguale passerà il turno la squadra messa meglio in classifica, cioè quella che stasera giocherà in casa; di conseguenza le squadre che sono riuscite a vincere in trasferta la scorsa domenica hanno un bel vantaggio, ma bisogna dire che tutte le gare del ritorno degli ottavi playoff sono in equilibrio, anche perché la Serie C è un campionato che ci ha fatto vedere parecchie sorprese nelle settimane e nei mesi precedenti. Dunque ora facciamo un’analisi approfondita dei temi che usciranno dalla serata dedicata ai risultati di Serie C.

Risultati Serie C/ Diretta live score playoff: la Juventus elimina la Pro Vercelli

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C per il ritorno degli ottavi playoff ci consegnano dunque una situazione in equilibrio: nessuna delle squadre che ha vinto all’andata lo ha fatto con più di un gol di margine, e allora si riparte in un contesto nel quale può davvero succedere di tutto. Palermo e Cesena, che hanno vinto rispettivamente contro Triestina e Monopoli, sono appunto quelle messe meglio perché non solo basterebbe loro il pareggio, ma si qualificherebbero ai quarti anche perdendo con una rete di scarto. Ha certamente sprecato una bella occasione la Feralpisalò, che vinceva 3-1 a Pescara prima di venire ripreso e dunque questa sera non potrà permettersi di perdere.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Il Foggia non sbaglia, avanza anche la Juventus U23!

Il Foggia ha fatto valere la legge dello Zaccheria – dove ha marciato con un grande passo – ma ha battuto l’Entella soltanto per 1-0, quindi i liguri sono ancora in piena corsa per arrivare ai quarti dei playoff. Ad Alessandria invece il Renatre ha pareggiato contro la Juventus U23, e spera di proseguire nel sogno: forse quella della rappresentante di Meda sarebbe la promozione più incredibile, ma staremo a vedere perché tra poco per i risultati di Serie C si giocheranno le partite del ritorno degli ottavi e noi non vediamo l’ora di scoprire quali squadre si qualificheranno proseguendo la corsa…

RISULTATI SERIE C: RITORNO OTTAVI

Ore 20:30 Entella Foggia (andata 0-1)

Ore 20:30 Feralpisalò Pescara (andata 3-3)

Ore 20:30 Palermo Triestina (andata 2-1)

Ore 20:30 Renate Juventus U23 (andata 1-1)

Ore 20:45 Cesena Monopoli (andata 2-1)











© RIPRODUZIONE RISERVATA