Risultati Serie C/ Diretta gol live score, ritorno dei playout (martedì 30 giugno)

Per i risultati di Serie C legati al ritorno dei playout si torna in campo a soli tre giorni dalle gare di andata: le sei partite che si giocano martedì 30 giugno ci diranno quali saranno le sei squadre retrocesse in Serie D e quelle che invece otterranno la salvezza, restando in categoria. Presentiamo subito il quadro delle sfide allora: si parte alle ore 17:30 con Imolese Arzignano (girone B) e Pergolettese Pianese (girone A), alle ore 18:00 ci sarà spazio per Picerno Rende (girone C) mentre alle ore 18:30 si giocherà Ravenna Fano (girone B). Alle ore 19:00 torneremo in campo per Sicula Leonzio Bisceglie (girone C), la chiusura sarà dedicata a Giana Erminio Olbia (girone A) alle ore 20:00. Ricordiamo che non esiste la possibilità di andare ai tempi supplementari né di tirare i calci di rigore, così come è esclusa la regola dei gol in trasferta che valgono doppio: a salvarsi, in caso di differenza reti pari, sarà la squadra con il piazzamento migliore nella classifica del girone per la stagione regolare, che come sappiamo è stata formata e definita in virtù dell’algoritmo. Ora vediamo dunque cosa aspettarci da questi risultati di Serie C, ovviamente con riferimento alle partite che si sono disputate sabato.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Studiando dunque i risultati di Serie C per questo ritorno dei playout, possiamo valutare come la situazione sia in bilico per tutte le partite o quasi: l’unica squadra che parte con un sensibile vantaggio sono Imolese e Sicula Leonzio, che tre giorni fa hanno fatto il colpo sui campo di Arzignano e Bisceglie e ora si possono permettere anche di perdere con un gol di scarto, facendo appunto valere la regola della classifica per salvarsi. Delle altre gare non possiamo certamente dire che siano segnate: il Ravenna è caduto al Mancini per 0-2, ma ha nelle sue corde una vittoria con due reti di margine che farebbe retrocedere il Fano, e allo stesso modo naturalmente le squadre che hanno perso con una rete di scarto possono ribaltare tutto. L’unica partita che non abbia avuto un vincitore è stata quella di Grosseto: il risultato è stato molto più utile alla Pergolettese che, tornando a giocare al Voltini di Crema, potrà anche pareggiare per ottenere una salvezza che all’inizio della stagione era assolutamente contraria a qualunque pronostico (per come i gialloblu avevano iniziato il loro percorso nel girone A). Dunque ora aspettiamo che per i risultati di Serie C legati al ritorno dei playout si giochi, poi vedremo quello che succederà sui sei campi…

RISULTATI SERIE C: RITORNO PLAYOUT

Ore 17:30 Imolese Arzignano (andata 2-1)

Ore 17:30 Pergolettese Pianese (andata 0-0)

Ore 18:00 Picerno Rende (andata 0-1)

Ore 18:30 Ravenna Fano (andata 0-2)

Ore 19:00 Sicula Leonzio Bisceglie (andata 1-0)

Ore 20:00 Giana Erminio Olbia (andata 0-1)



