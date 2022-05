Risultati Serie C/ Diretta gol live score, ritorno playout (oggi 14 maggio)

RISULTATI SERIE C: PARTITE DI RITORNO DEI PLAYOUT

Oggi sabato 14 maggio 2021 tornano protagonisti i risultati Serie C con le partite di ritorno dei playout, che dovranno emettere i verdetti per quanto riguarda le retrocessioni in Serie D e dunque quali squadre dovranno abbandonare il calcio professionistico. I playout di Serie C sono sfide sempre molto delicate, perché nel giro di soli 180 minuti devono emettere la parola definitiva su un intero campionato: la posta in palio è altissima e oggi si deciderà tutto, dal momento che naturalmente siamo al ritorno dopo i match d’andata di settimana scorsa.

Il regolamento è piuttosto semplice per quanto riguarda i playout di Serie C di cui oggi attendiamo i risultati del ritorno: si salva naturalmente chi farà il migliore risultato sulla somma delle due partite, con più punti o almeno con la migliore differenza reti. In caso di parità, avrà invece la meglio la squadra che gioca in casa la partita di ritorno, perché si tratta della testa di serie che ha ottenuto la migliore posizione in classifica nella stagione regolare.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali saranno le partite che oggi ci regaleranno un grande sabato con i risultati Serie C per il ritorno dei playout. Detto che Imolese Pistoiese sarà il posticipo di domani che chiuderà definitivamente i playout della Serie C 2021-2022, ecco che si comincerà alle ore 16.30 con Trento Giana Erminio, sfida che vedrà nettamente favoriti i padroni di casa dal momento che il Trento ha già vinto per 2-3 all’andata sabato scorso a Gorgonzola.

Gli altri tre incontri in programma sono stati invece fissati tutti alle ore 17.30: fischio d’inizio in contemporanea quindi per Fidelis Andria Paganese, Pro Sesto Seregno e Viterbese Fermana. Si ripartirà da un pareggio per 1-1 nel derby lombardo, con la Pro Sesto che avrà comunque il vantaggio di due risultati su tre a disposizione in casa propria, mentre la Fermana e la Paganese avevano vinto per 1-0 e adesso devono giocare in trasferta ma con il pareggio a disposizione, mentre Fidelis Andria e Viterbese devono vincere.

RISULTATI SERIE C, RITORNO PLAYOUT

Ore 16.30

Trento Giana Erminio (3-2)

Ore 17.30

Fidelis Andria Paganese (0-1)

Pro Sesto Seregno (1-1)

Viterbese Fermana (0-1)











