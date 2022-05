Risultati Serie C/ Diretta gol live score ritorno quarti playoff (2° turno nazionale)

RISULTATI SERIE C: OGGI SI FORMA LA FINAL FOUR!

Sono tre le partite cui assisteremo per i risultati di Serie C: sabato 21 maggio si completa il quadro del ritorno dei quarti di finale playoff – o secondo turno della fase nazionale – inaugurato ieri sera da Reggiana Feralpisalò. Avremo tre partite in tre diverse fasce orarie: si comincia alle ore 18:00 con Catanzaro Monopoli, si prosegue alle ore 20:30 con Padova Juventus U23, quindi alle ore 21:00 sarà la volta di Palermo Entella. Curiosa la situazione di partenza: i risultati di Serie C maturati all’andata hanno visto vincere le tre squadre che hanno giocato in trasferta, e che dunque ora hanno un grande vantaggio.

Infatti bisogna ricordare che il regolamento dei playoff prevede che, a parità di differenza reti, la discriminante per la qualificazione sia il miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare: poiché le squadre messe meglio sono quelle che giocano il ritorno dei quarti in casa, il margine che hanno sulle avversarie è praticamente raddoppiato. Va comunque detto che le sorprese non sono mancate nei turni precedenti, e allora come sempre parleranno i campi: noi aspettiamo che per i risultati di Serie C si giochi, intanto possiamo fare una rapida disamina sui temi principali che sono legati a questo sabato.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettiamo dunque con trepidazione che i risultati di Serie C ci dicano quali saranno le altre tre squadre che proseguiranno la loro corsa, andando a giocare la Final Four dei playoff. Tra queste, soltanto il Padova era presente lo scorso anno: i biancoscudati avevano raggiunto la finale (soffrendo tantissimo nel turno in cui avevano incrociato il Renate, proprio i quarti) ma poi erano stati beffati ai rigori dall’Alessandria. Ora Massimo Oddo vuole evitare che il Padova viva la stessa situazione, anche perché in regular season le cose sono andate in maniera molto simile.

Non è comunque un mistero che Padova, Catanzaro e Palermo partano questa sera con un grande vantaggio, lo abbiamo già detto ma è bene sottolineare che le formazioni che giocano in trasferta, avendo tutte perso con un gol di margine, questa sera ne dovranno mettere almeno due nei risultati di Serie C per superare i quarti dei playoff, perché appunto pareggiare la differenza reti non basterebbe. Sarà sicuramente un sabato intenso, nei turni precedenti abbiamo già vissuto grandi emozioni e allora non vediamo l’ora che finalmente si cominci a giocare, i verdetti sul ritorno del secondo turno nella fase nazionale dei playoff di Serie C attendono…

RISULTATI SERIE C: RITORNO QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Catanzaro Monopoli (andata 2-1)

Ore 20:30 Padova Juventus U23 (andata 1-0)

Ore 21:00 Palermo Entella (andata 2-1)











