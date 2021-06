Risultati Serie C/ Diretta gol live score ritorno quarti playoff (mercoledì 2 giugno)

RISULTATI SERIE C: SI DECIDONO LE SEMIFINALISTE!

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia mercoledì 2 giugno: alle ore 16:30, con Alessandria Feralpisalò, scatta il ritorno dei quarti di finale dei playoff il cui programma si completerà con le tre partite delle ore 17:30, vale a dire Catanzaro Albinoleffe, Padova Renate e Sudtirol Avellino. Le squadre che oggi giocano in casa sono le teste di serie, vale a dire quelle che hanno la migliore posizione nella classifica della stagione regolare: oltre a poter giocare il ritorno sul proprio campo, hanno anche il vantaggio di poter replicare il risultato dell’andata per qualificarsi in semifinale, e fare un altro passo di avvicinamento verso una promozione che sarà unica, andando ad accompagnare Como, Perugia e Ternana che hanno già centrato l’obiettivo della Serie B.

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol live score: bene Padova e Avellino!

Questo significa che non ci saranno tempi supplementari o calci di rigore a definire il passaggio del turno dei playoff, né tantomeno il doppio valore dei gol in trasferta: ciononostante chi oggi è in casa potrebbe venire eliminato, perché le partite di andata hanno fornito esiti anche sorprendenti. Vedremo allora quello che succederà, mentre aspettiamo che per i risultati di Serie C si torni a giocare possiamo ricordare brevemente quello che era successo nelle gare andate in scena 72 ore fa, provando anche a ipotizzare come potrebbero andare le cose tra qualche ora, quando finalmente si scenderà in campo.

RISULTATI SERIE C/ L'Avellino elimina il Palermo! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque ai risultati di Serie C per il ritorno dei quarti playoff: situazione di grande vantaggio per il Padova che ha vinto a Meda per 3-1, ora dunque il Renate dovrà non solo imporsi all’Euganeo ma anche farlo con almeno tre gol di scarto, perché appunto in caso di differenza reti uguale non avrà l’ausilio della classifica. Servono due gol di margine al Sudtirol, battuto ad Avellino ma che oggi sarà in casa; gli irpini però hanno confermato di essere una squadra tosta che, nonostante le difficoltà con cui hanno chiuso il girone C (perdendo un secondo posto che sembrava blindato), si sono ritrovati quando contava e ora possono far fuori una rivale che fino a due giornate dal termine era in corsa con Perugia e Padova per la promozione diretta nel girone B. C’è maggiore equilibrio nelle altre due partite dei quarti playoff: di sicuro a Catanzaro, dove i calabresi ripartono da un 1-1 beffardo che però consente loro di pareggiare a domicilio ed eliminare un Albinoleffe che sta confermando il suo status di rivelazione. Anche ad Alessandria però si giocherà sui dettagli: l’andata se l’è presa la Feralpisalò ma solo per un 1-0, al Moccagatta allora è tutto aperto e noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose…

Risultati Serie C/ Diretta gol live score, play off: bene Palermo e Modena!

RISULTATI SERIE C: RITORNO QUARTI PLAYOFF

Ore 16:30 Alessandria Feralpisalò (andata 0-1)

Ore 17:30 Catanzaro Albinoleffe (andata 1-1)

Ore 17:30 Padova Renate (andata 3-1)

Ore 17:30 Sudtirol Avellino (andata 0-2)



© RIPRODUZIONE RISERVATA