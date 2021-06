Risultati Serie C/ Diretta gol live score, ritorno semifinali playoff (9 giugno)

RISULTATI SERIE C: SI DECIDONO LE FINALISTE!

I risultati di Serie C per mercoledì 9 giugno sono quelli validi per il ritorno delle semifinali playoff: Avellino Padova si gioca alle ore 20:30, mentre Alessandria Albinoleffe prenderà il via alle ore 20:30. A differenza dei turni precedenti, qui sono possibili i tempi supplementari: il fatto che i gol in trasferta continuino ad avere valore singolo aumenta questa eventualità, e naturalmente anche quella dei calci di rigore per stabilire quali squadre procederanno nel cammino, andando a disputare la doppia finale per quella che sarà poi la quarta promozione in Serie B.

Le partite di andata hanno lasciato aperto tutto o quasi: sicuramente al Partenio dove si parte da un 1-1 che ci ha detto come Padova e Avellino si equivalgano, ma anche al Moccagatta perché, nonostante l’Alessandria abbia espugnato Gorgonzola, ha subito una rete che fa ben sperare l’Albinoleffe, già autore di due capolavori nei turni precedenti. Non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose, per questo motivo possiamo ora iniziare a introdurre i risultati di Serie C tracciando alcun dei temi principali che sono legati al ritorno delle semifinali.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C promettono spettacolo: troviamo infatti quattro squadre che hanno più di un argomento per superare le semifinali. L’Albinoleffe le sue motivazioni le ha trovate nei playoff, con le eliminazioni ai danni di Modena e Catanzaro che hanno fatto emergere orgoglio ma anche talento, e dunque una furia agonistica ma anche una libertà mentale con cui i seriani possono giocare; il Padova si è giocato la promozione diretta fino all’ultima giornata, l’Alessandria avrebbe potuto cambiare la sua storia se le sfide dirette contro il Como avessero portato almeno qualche punto, l’Avellino nel girone di ritorno ha corso alla grande salvo calare nel finale, ma si è presentato ai playoff come minaccia per tutti. Adesso ci sono 90 minuti, o magari 120 più i rigori, per stabilire quale sarà la finale: ogni singolo gol potrebbe davvero modificare tutto il quadro e ormai siamo abituati alle grandi sorprese, dunque non ci resta che metterci comodi e aspettare che sui campi si giochi, per scoprire davvero quale sarà l’incrocio per la quarta promozione dalla Serie C.

RISULTATI SERIE C: RITORNO SEMIFINALI PLAYOFF

Ore 17:30 Avellino Padova (andata 1-1)

Ore 20:30 Alessandria Albinoleffe (andata 2-1)



