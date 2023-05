RISULTATI SERIE C/ 2° turno playoff: le squadre che aspettano, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: LE SQUADRE CHE ASPETTANO

Presentando i risultati Serie C per le partite del secondo turno dei playoff promozione, possiamo adesso parlare delle squadre che hanno avuto l’accesso immediato alla fase nazionale e di conseguenza non giocheranno nemmeno oggi. Si tratta in totale di sette squadre: il Vicenza in qualità di vincitrice della Coppa Italia di Serie C più Lecco, Entella e Pescara, cioè le terze classificate dei tre gironi, entreranno in scena nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, che sarà in programma giovedì 18 maggio per le partite d’andata e lunedì 22 con gli incontri di ritorno.

Infine le tre seconde classificate della stagione regolare, cioè Pordenone, Cesena e Crotone, sono state ammesse immediatamente al secondo turno nazionale e di conseguenza scenderanno in campo il 27 e il 31 maggio prossimi, cioè i giorni di andata e ritorno di quello che sarà ormai il terzultimo turno di questi playoff, che avranno poi a giugno semifinali e finale per assegnare la tanto sospirata quarta e ultima promozione in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA CON GUBBIO PONTEDERA

Oggi domenica 14 maggio 2023 tornano protagonisti i risultati Serie C con le partite valide per il secondo turno dei playoff, l’ultimo che è ancora suddiviso per gironi. Nel giro di pochi giorni più di metà delle squadre che stanno prendendo parte a questi playoff di Serie C 2022-2023 sono quindi destinate ad uscire di scena: ricordiamo allora in breve il regolamento di questo turno. Alle tre squadre vincitrici degli incontri del primo turno di ciascun girone, disputato appena giovedì sera dopo il ritardo causato dal “caso” Siena, si aggiungeranno le tre squadre classificate al quarto posto nei gironi della Serie C 2022-2023.

Le quattro partecipanti di ciascun girone sono ordinate in base al piazzamento in classifica nella stagione regolare: la migliore classificata affronta in casa e in gara unica la peggiore classificata, mentre la seconda ospita la terza. Le squadre vincenti avranno accesso alla successiva fase playoff nazionale, mentre in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari non si disputeranno i tempi supplementari e nemmeno ci saranno i calci di rigore, perché avrà accesso al turno successivo dei playoff di Serie C (che sarà il primo della fase nazionale) la squadra meglio classificata al termine della regular season.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali saranno le partite che oggi ci regaleranno una grande domenica con i risultati Serie C in questo secondo turno dei playoff nella fase a gironi, con orari parecchio diversificati. Per quanto riguarda il girone A, le sfide in programma saranno curiosamente altrettanti derby regionali, cioè alle ore 18.00 Pro Sesto Renate e alle ore 19.30 Padova Virtus Verona, con i milanesi e i patavini che avranno dunque la possibilità di beneficiare di due risultati su tre, dal momento che hanno il vantaggio della classifica in regolare season.

Nel girone B appuntamento invece già alle ore 15.00 con Gubbio Pontedera mentre dovremo aspettare le ore 20.30 per il fischio d’inizio di Carrarese Ancona: fattore campo naturalmente favorevole per gli umbri nel primo caso e per i toscani nel secondo. Infine il girone C, che avrà invece spazio per intero alle ore 18.00 con il derby pugliese Audace Cerignola Monopoli e con Foggia Potenza, menzione d’onore per i lucani che sono stata l’unica formazione capace di rovesciare il fattore campo avverso nel primo turno.

RISULTATI SERIE C, 2° TURNO PLAYOFF

Ore 15.00

Gubbio Pontedera

Ore 18.00

Audace Cerignola Monopoli

Foggia Potenza

Pro Sesto Renate

Ore 19.30

Padova Virtus Verona

Ore 20.30

Carrarese Ancona











