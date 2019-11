Risultati Serie C e classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (17^ giornata)

Siamo davvero impazienti oggi di conoscere i risultati di Serie C: dopo un appassionate turno per la Coppa Italia di Serie C, ecco che i club del terzo campionato italiano tornano protagonisti oggi, sabato 30 novembre 2019 per la 17^ giornata di campionato. Ecco quindi un nuovo appuntamento con i nostri beniamini, che già in settimana ci hanno fatto compagnia con un appassionante turno di coppa, valido per gli ottavi di finale, che hanno deciso verdetti anche molto pesanti. Ma ora è tempo di superare tutto ciò per concentrasi su un nuovo turno del Campionato di Serie C e sui i tre punti che verranno messi in palio per l 17^ giornata del turno di andata, di certo decisivi in classifica. Siamo ormai nel vivo della stagione ma se le fasi play off e play out dei gironi A, B e C ci appaiono ancora ben lontane, pure non mancano già oggi situazioni critiche nelle graduatorie, che è bene risolvere al più presto.

RISULTATI SERIE C: I MATCH DI OGGI

Pur però va subito detto che se di solito il sabato dedicato ai risultati della Serie C prevede ben pochi incontri, oggi 30 novembre 2019 il calendario ufficiale per la 17^ giornata ci appare ancora più ristretto. Complice infatti l’impegno infrasettimanale con gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, ecco che la lega ha previsto per la serata di oggi appena due incontri, uno per il girone A e il secondo per il girone B. Ecco che allora per il girone A del terzo campionato italiano, oggi ci attende come anticipo della 17^ giornata tra le mura del Sinigaglia la sfida tra Como e Juventus U23, prevista per le ore 20.45. Sarà poi sempre alle ore 20.45 anche la seconda e ultima partita in programma oggi, ma valida per il girone B. Parliamo dunque del derby tutto veneto previsto tra Arzignano e Virtus Verona: una sfida davvero particolare, ma che tra l’altro non risulta neppure inedita per la stagione corrente, visto che i due club si sono già affrontati ad agosto per la Coppa Itaiia di Serie C.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 20.45 Como-Juventus U23

CLASSIFICA SERIE C

Monza 39

Renate, Pontedera 28

Siena, Novara 25

Carrarese, Alessandria 24

Pro Vercelli, Albinoleffe 22

Arezzo, Como 21

Pistoiese, Pro Patria, Juventu U23 20

Pianese 17

Gozzano 15

Lecco 12

Pergolettese, Olbia 11

Giana Erminio 10

GIRONE B

Ore 20.45 Arzignano Virtus Verona

CLASSIFICA SERIE C

Vicenza 36

Carpi, Sudtirol, Padova 32

Reggio Audace 31

Feralpisalò 28

Poacenza 27

Sambenedettese 24

V Verona 23

Triestina 22

Cesena, Modena 20

V Pesaro 18

Ravenna 15

Arzignano, Gubbio, Fermana 14

Rimini, Imolese 12

Fano 10



