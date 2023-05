Risultati Serie C/ Diretta gol live score: così era andata l’anno scorso (andata quarti, 27 maggio 2023)

RISULTATI SERIE C, 2° TURNO PLAY OFF NAZIONALI: L’ANNO SCORSO

Mentre siamo in attesa di scoprire quali saranno i risultati di Serie C per l’andata dei quarti di finale dei playoff, possiamo fare un passo indietro all’anno scorso per ricordare che cosa era successo in questo stesso turno. La sorpresa più grande fu firmata dalla FeralpiSalò, che eliminò la favorita Reggiana con pieno merito, dal momento che i bresciani vinsero per 1-0 l’andata in casa e si ripeterono vincendo per 1-2 anche al ritorno in trasferta. Doppia vittoria anche per il Catanzaro contro il Monopoli: 1-2 all’andata in Puglia e 1-0 casalingo nella partita di ritorno.

Si salvò con il brivido invece il Padova, vittorioso per 0-1 all’andata sul campo della Juventus U23, poi sconfitto con il medesimo punteggio al ritorno in casa, ma promosso in qualità di testa di serie per il miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare. Infine, il Palermo costruì la sua qualificazione vincendo per 1-2 all’andata in casa della Virtus Entella a Chiavari, per poi completare l’opera pareggiando per 2-2 al ritorno allo stadio Barbera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

2° TURNO PLAY OFF NAZIONALI: COM’È LO SCENARIO?

Oggi sabato 27 maggio 2023 tornano protagonisti i risultati Serie C con le partite valide per il secondo turno della fase nazionale dei play off. Si entra nel vivo della competizione con le squadre chiamate ad affrontare i quarti di finale e le ultime teste di serie che scenderanno finalmente in campo: Pordenone, Cesena e Crotone, che hanno chiuso la regular season al secondo posto nei gironi A, B e C, sono pronte a lanciare l’assalto a quella promozione in cadetteria che non è stata centrata nella sfida con le prime della classe e che ha premiato rispettivamente Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro.

Il sorteggio ha comunque proposto incroci di grande interesse. Grande sfida al sud tra il Foggia che ha dimostrato di avere sette vite, prima recuperando in extremis contro il Potenza ma soprattutto rimontando 3 gol all’Audace Cerignola, e il Crotone che non è riuscito a tenere il passo del Catanzaro dei record nella regular season. Il Vicenza dopo la reazione d’orgoglio contro la Pro Sesto sfida un Cesena che vuole regalare un sorriso alla gente di Romagna dopo l’alluvione. Il Lecco potrebbe provare ad approfittare delle difficoltà di un Pordenone a rischio fallimento, mentre il Pescara di Zeman, dopo aver vinto e convinto contro la Virtus Verona, sfiderà un’Entella a sua volta capace di un “comeback” eccezionale contro il Gubbio nel turno precedente.

RISULTATI SERIE C, 2° TURNO PLAY OFF NAZIONALI: LE PARTITE DI OGGI!

ore 20.30 Foggia Crotone

ore 20.30 Vicenza Cesena

ore 20.30 Lecco Pordenone

ore 20.30 Pescara Entella











