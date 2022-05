Risultati Serie D, classifica/ Diretta gol live score girone F, 32^ giornata

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie D tornano ad essere protagonisti anche oggi, mercoledì 11 maggio 2022: il massimo campionato italiano di calcio dilettantistico si sta sempre più avvicinando all’epilogo ma la situazione non è omogenea perché i vari gironi hanno ancora un numero diverso di giornate da disputare per completare i rispettivi cammini. Questo perché la LND ha deciso che la priorità in questo momento sia rimettere in pari tutti i gironi: di conseguenza non si sta giocando con lo stesso ritmo e l’obiettivo principale è quello di non avere nelle ultimissime giornate ancora classifiche con asterischi.

Nelle prossime ore si rinnoverà dunque l’appuntamento con la Serie D 2021-2022, sempre più vicina alla fine e quindi a tutti i verdetti, ma solamente con il girone F, che sarà infatti l’unico a scendere in campo oggi. Ricordiamo comunque che alle ore 16.00 (orario d’inizio nel finale di stagione, salvo variazioni di alcune partite) si scenderà in campo e ci attenderanno emozioni in questo girone variegato, che raccoglie squadre addirittura di cinque regioni differenti (sette squadre delle Marche, sei dell’Abruzzo, una del Molise, due del Lazio e due della Campania).

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

I risultati Serie D dunque oggi catalizzeranno la nostra attenzione sul girone F, che a dire il vero ha già emesso domenica il suo verdetto più significativo, dal momento che la Recanatese ha festeggiato la matematica certezza della promozione in Serie C grazie alla vittoria per 3-0 contro la Matese, che ha dato alla formazione marchigiana il +10 in classifica nei confronti del Trastevere secondo con tre giornate ancora da disputare. Festa grande quindi a Recanati, anche perché risale addirittura al 1947-1948 l’unica precedente partecipazione della Recanatese al campionato di Serie C.

Verdetto ufficiale in testa ma tutto è deciso anche per quanto riguarda le due retrocessioni dirette dalla Serie D all’Eccellenza: Nereto e Alto Casertano hanno vissuto un campionato disastroso, rispettivamente con appena 12 e 7 punti in classifica, di conseguenza sono già da tempo retrocessi, mentre semmai è molto viva la battaglia per evitare i playout che toccheranno a quattro squadre per stabilire le ultime due retrocessioni, ma in questo momento sono almeno in sette a rischiare ancora.

RISULTATI SERIE D

GIRONE F

Alto Casertano Matese

ASD Pineto Chieti

Fiuggi Fano

Montegiorgio SN Notaresco

Nereto Vastogirardi

Porto d’Ascoli Castelnuovo Vomano

Recanatese Castelfidardo

Trastevere Vastese

US Tolentino Sambenedettese

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI SERIE D (da www.lnd.it)











