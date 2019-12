Risultati Serie D, classifica/ Live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Nuovo, intrigante appuntamento con i risultati di Serie D: stiamo ormai arrivando in profondità con questo campionato di quarta divisione che deve darci i nomi delle nove squadre che otterranno la promozione al piano di sopra, ma anche di quelle che andranno a disputare i playoff attraverso i quali potrebbe arrivare un ripescaggio in Serie C. Le partite come sempre sono tantissime; nel girone A per esempio sarà interessante valutare come si comporterà la Lucchese che ospita il Vado e continua la sua grande rincorsa verso la vetta di una classifica che per adesso è comandata ancora dalla Sanremese, ma con appena due punti sui rossoneri (e uno sul Prato). Nel girone B abbiamo il big match di Seregno, con i brianzoli forse principali candidati allapromozione a bocce ferme ma ora in grave calo (sono quarti) e impegnati contro la capolista Pro Sesto che è invece reduce da quattro vittorie consecutive e sta tentando la fuga su un Legnano che è ancora più in forma.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie D bisogna poi inevitabilmente parlare delle due big: il Foggia ha finalmente agganciato il Bitonto in vetta al girone H e, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, spera di prendersi il primo posto solitario nella sfida a un Gladiator attualmente in zona playout, mentre la rivale diretta per il salto di categoria è impegnato contro l’Altamura. Osserva con speranza il Città di Fasano, complicato l’impegno di quest’ultima che va a Brindisi. Nel girone I invece il Palermo è in casa contro la Troina, che arriva da una sconfitta ma conserva il suo quinto posto: i punti di vantaggio dei rosanero sono diventati 5 ma il Savoia secondo deve affrontare un big match contro l’Acireale, dunque Rosario Pergolizzi può sperare eventualmente di guadagnare altro terreno. Ci crede anche il Mantova, a +6 sul Fiorenzuola nel girone D: i biancorossi sono sul campo di un Breno a metà classifica, la principale inseguitrice sfida invece la Correggese sempre in trasferta. Ecco ora il dettaglio di tutte le partite per questi risultati di Serie D, con la classifica di ciascun girone.

GIRONE A

Borgosesia Lavagnese

Casale Verbania

Chieri Bra

Ghivizzano Borgo Caronnese

Ligorna Fossano

Lucchese Vado

Real Forte Querceta Fezzanese

Sanremese Seravezza Pozzi

Savona Prato

CLASSIFICA SERIE D

1. Sanremese 16 8 6 2 26:15 30 2. Prato 16 9 2 5 27:15 29 3. Lucchese 16 7 7 2 21:14 28 4. Caronnese 16 6 7 3 30:22 25 5. Fossano 16 7 4 5 23:17 25 6. Casale 16 6 7 3 23:19 25 7. Real Forte Querceta 16 6 6 4 17:16 24 8. Chieri 16 6 5 5 23:19 23 9. Savona 16 6 4 6 22:18 22 10. Fezzanese 16 6 4 6 19:23 22 11. Borgosesia 16 4 8 4 22:21 20 12. Seravezza Pozzi 16 4 8 4 23:25 20 13. Ghivizzano Borgo 16 4 5 7 23:28 17 14. Verbania 16 3 7 6 10:22 16 15. Bra 16 4 4 8 17:21 16 16. Ligorna 16 3 6 7 19:27 15 17. Vado 16 3 5 8 20:32 14 18. Lavagnese 16 2 5 9 16:27 11

GIRONE B

Arconatese Caravaggio

Bolzano Inveruno

Brusaporto Milano City

NibionnOggiono Sondrio

Seregno Pro Sesto

Tritium Folgore Caratese

Dro Scanzorosciate

Villa Almè Pontisola

CLASSIFICA SERIE D

1. Pro Sesto 18 13 4 1 31:13 43 2. Legnano 18 11 5 2 29:17 38 3. Scanzorosciate 18 9 7 2 21:13 34 4. Seregno 18 7 9 2 23:12 30 5. Folgore Caratese 18 7 8 3 21:14 29 6. Tritium 18 7 7 4 29:23 28 7. Brusaporto 18 8 4 6 19:16 28 8. Arconatese 18 8 4 6 22:24 28 9. Sondrio 18 7 5 6 21:19 26 10. NibionnOggiono 18 6 6 6 25:18 24 11. Pontisola 18 6 6 6 22:19 24 12. Virtus Bergamo 18 5 8 5 23:24 23 13. Levico Terme 18 4 7 7 24:29 19 14. Caravaggio 18 3 9 6 28:32 18 15. Villa Alme 18 3 8 7 21:32 17 16. Bolzano 18 3 6 9 17:26 15 17. Castellanzese 18 3 6 9 21:31 15 18. Inveruno 18 3 4 11 25:38 13 19. Milano City 18 1 9 8 12:22 11 20. USD Dro 18 1 8 9 12:24 11

GIRONE C

Caldiero Terme Adriese

Chions Cartigliano

Delta Rovigo Cjarlins Muzane

Este Ambrosiana

Feltre Union Clodiense

Mestre Belluno

Montebelluna Luparense

Tamai San Luigi

Vigasio Legnago Salus

Villafranca Campodarsego

CLASSIFICA SERIE D

1. Campodarsego 18 11 6 1 33:16 39 2. Legnago Salus 18 9 6 3 29:22 33 3. Cartigliano 18 9 5 4 31:23 32 4. Adriese 18 9 4 5 40:24 31 5. Ambrosiana 18 9 4 5 29:20 31 6. Feltre 18 8 6 4 30:20 30 7. Mestre 18 9 3 6 27:22 30 8. Union Clodiense 18 7 8 3 29:21 29 9. Luparense 18 6 7 5 36:29 25 10. Cjarlins Muzane 18 7 4 7 29:35 25 11. Montebelluna 18 5 9 4 16:17 24 12. Delta Rovigo 18 6 6 6 24:24 24 13. Belluno 18 7 3 8 23:24 24 14. Este 18 5 7 6 21:21 22 15. Chions 18 6 4 8 29:30 22 16. Caldiero Terme 18 5 5 8 12:21 20 17. Villafranca 18 2 8 8 21:30 14 18. Vigasio 18 4 1 13 15:34 13 19. Tamai 18 2 5 11 13:27 11 20. San Luigi 18 2 3 13 19:46 9

GIRONE D

Alfonsine Mezzolara

Breno Mantova

Calvina Forlì

Ciliverghe Mazzano Fanfulla

Correggese Fiorenzuola

Franciacorta Progresso

Sammaurese Sasso Marconi

Savignanese Crema

Vigor Carpaneto Lentigione

CLASSIFICA SERIE D

1. Mantova 16 11 5 0 47:21 38 2. Fiorenzuola 16 9 5 2 26:17 32 3. Mezzolara 16 8 4 4 26:21 28 4. Fanfulla 16 7 6 3 22:20 27 5. Correggese 15 7 5 3 27:21 26 6. Lentigione 16 7 5 4 25:18 26 7. Forlì 16 6 7 3 21:15 25 8. Breno 16 5 5 6 27:23 20 9. Franciacorta 16 5 5 6 31:33 20 10. SCD Progresso 15 5 5 5 17:20 20 11. Calvina 16 6 0 10 21:29 18 12. Crema 16 4 5 7 20:25 17 13. Sasso Marconi 16 3 7 6 25:29 16 14. Sammaurese 16 3 6 7 22:27 15 15. Alfonsine 16 3 6 7 11:24 15 16. Vigor Carpaneto 16 3 6 7 19:25 15 17. Ciliverghe Mazzano 16 3 4 9 19:30 13 18. Savignanese 16 2 6 8 18:26 12

GIRONE E

Aglianese Trestina

Cannara Sangiovannese

Flaminia Tuttocuoio

Follonica Gavorrano Bastia

Grassina Ponsacco

Montevarchi Grosseto

Pomezia Foligno

San Donato Monterosi

Scandicci Albalonga

CLASSIFICA SERIE D

1. Monterosi FC 16 10 5 1 26:12 35 2. Grosseto 16 9 5 2 28:15 32 3. Scandicci 16 9 4 3 37:17 31 4. Albalonga 16 7 7 2 23:16 28 5. Grassina 16 7 4 5 24:23 25 6. Sangiovannese 16 7 3 6 18:22 24 7. Trestina 16 6 5 5 21:19 23 8. Flaminia 16 5 8 3 24:19 23 9. Montevarchi Calcio 16 6 5 5 20:19 23 10. Foligno 16 6 3 7 20:17 21 11. Follonica Gavorrano 16 4 7 5 22:21 19 12. Aglianese Calcio 16 4 6 6 19:21 18 13. San Donato 16 4 4 8 17:23 16 14. Cannara 16 3 7 6 16:20 16 15. Bastia 16 4 3 9 14:26 15 16. Ponsacco 16 4 3 9 15:25 15 17. Pomezia 16 3 5 8 13:25 14 18. Tuttocuoio 16 1 6 9 11:28 9

GIRONE F

Agnonese Porto Sant’Elpidio

Campobasso Vastogirardi

Cattolica Pineto Calcio

Chieti Avezzano

Fiuggi Notaresco

Giulianova Tolentino

Montegiorgio Vastese

Recanatese Matelica

Sangiustese Jesina

CLASSIFICA SERIE D

1. S. N. Notaresco 16 14 1 1 30:14 43 2. Recanatese 16 10 3 3 31:25 33 3. Matelica 16 9 4 3 31:10 31 4. Montegiorgio 16 8 5 3 21:14 29 5. Campobasso 16 8 4 4 23:16 28 6. ASD Pineto Calcio 16 7 6 3 22:19 27 7. Vastese 16 7 4 5 28:23 25 8. Agnonese 16 6 4 6 25:25 22 9. Vastogirardi 16 5 7 4 26:27 22 10. Fiuggi 16 4 6 6 25:25 18 11. Sangiustese 16 3 8 5 22:23 17 12. Porto Sant’Elpidio 16 5 2 9 24:29 17 13. Giulianova 16 4 5 7 18:28 17 14. US Tolentino 16 3 6 7 16:24 15 15. Avezzano 16 3 5 8 11:20 14 16. Chieti 16 3 5 8 17:27 14 17. Jesina 16 2 3 11 18:27 9 18. Cattolica 16 1 6 9 17:29 9

GIRONE G

Arzachena Vis Artena

Città di Anagni Ostia Mare

Latina Aprilia

Muravera Budoni

Nuova Florida Trastevere

Portici Latte Dolce

Tor Sapienza Lanusei

Torres Ladispoli

Turris Cassino

CLASSIFICA SERIE D

1. Turris 16 11 5 0 39:13 38 2. Ostia Mare 16 10 4 2 26:13 34 3. Latte Dolce 16 10 2 4 26:14 32 4. Torres 16 9 5 2 30:18 32 5. Trastevere Calcio 16 9 0 7 28:22 27 6. Latina 16 7 5 4 29:21 26 7. Cassino 16 6 6 4 17:16 24 8. Aprilia 16 6 4 6 20:19 22 9. Muravera 16 5 6 5 19:18 21 10. Arzachena 16 4 7 5 17:19 19 11. Vis Artena 16 5 4 7 20:27 19 12. Nuova Florida 16 5 3 8 16:23 18 13. Portici 1906 16 4 5 7 19:24 17 14. Lanusei Calcio 16 3 8 5 13:18 17 15. Budoni 16 4 2 10 16:25 14 16. Tor Sapienza 16 3 3 10 17:40 12 17. Citta di Anagni 16 3 3 10 21:33 12 18. Ladispoli 16 3 2 11 17:27 11

GIRONE H

Nardò Francavilla

Audace Cerignola Nocerina

Bitonto Altamura

Brindisi Città di Fasano

Casarano Gravina

Fidelis Andria Taranto

Foggia Gladiator

Sorrento Gelbison Cilento

Val d’Agri Agropoli

CLASSIFICA SERIE D

1. Bitonto 16 10 4 2 26:5 34 2. Foggia 16 10 4 2 20:9 34 3. Sorrento 16 8 6 2 17:9 30 4. Citta di Fasano 16 9 2 5 26:17 29 5. Casarano 16 8 4 4 23:13 28 6. Taranto 16 8 1 7 25:16 25 7. Audace Cerignola 16 7 4 5 20:16 25 8. Brindisi 16 7 3 6 18:24 24 9. Gravina 16 6 4 6 24:20 22 10. Altamura 16 6 2 8 19:19 20 11. Nocerina 16 5 4 7 21:28 19 12. Gelbison Cilento 16 4 7 5 10:11 19 13. Gladiator 16 5 4 7 16:20 19 14. Fidelis Andria 16 4 4 8 19:24 16 15. Francavilla 16 4 3 9 17:25 15 16. A.C.D. Nardo 16 4 3 9 14:23 15 17. Val D’agri 16 4 2 10 13:25 14 18. Agropoli 16 3 3 10 10:34 12

GIRONE I

Biancavilla Marsaqla

Giugliano ACR Messina

Corigliano San Tommaso

FC Messina Roccella

Licata Marina di Ragusa

Palermo Troina

Savoia Acireale

Nola Castrovillari

Palmese Cittanovese

CLASSIFICA SERIE D

1. Palermo 16 13 1 2 29:10 40 2. Savoia 16 10 5 1 22:10 35 3. Licata 16 8 4 4 24:17 28 4. AS Acireale 16 8 4 4 27:19 28 5. Troina 15 9 0 6 21:18 27 6. FC Messina 16 7 5 4 28:17 26 7. Calcio Giugliano 16 8 2 6 24:17 26 8. ACR Messina 16 8 2 6 19:14 26 9. Cittanovese 16 8 1 7 22:20 25 10. Biancavilla 16 6 5 5 16:15 23 11. Castrovillari 16 5 5 6 24:20 20 12. Marsala 16 5 3 8 18:24 18 13. SS Nola 1925 16 4 5 7 15:19 17 14. Marina di Ragusa 16 3 6 7 15:22 15 15. Roccella 16 2 6 8 8:15 12 16. San Tommaso 16 3 3 10 18:35 12 17. Corigliano 15 3 2 10 14:35 11 18. US Palmese 16 1 5 10 12:29 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA