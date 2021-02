Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi e il live score dei recuperi (17 febbraio)

RISULTATI SERIE D: SPAZIO AI RECUPERI

Anche oggi, mercoledì 17 febbraio 2021 sono riflettori puntati sui risultati della Serie D: il quarto campionato nazionale pure oggi non ci farà compagnia già con un turno della stagione regolare, ma ancora un volta sarà spazio riservato ai tanti recuperi, che si sono resi inevitabili in queste settimane così complicate per tutto il mondo sportivo. Ancora una volta, il mal tempo come soprattutto le problematiche legate alla pandemia da coronavirus ancora in corso, stanno mettendo i bastoni tra le ruote del campionato dedicato ai dilettanti: ad ogni turno sono dunque rinvii su rinvii e la Lega non ha potuto far altro che fissare un nuovo giorno per tornare in campo e provare a smaltire un po’ di recuperi, in modo da completare (per quanto possibile) il quadro generale nei nove gironi. Con oggi poi il programma si annuncia davvero ricco: da calendario sono stati segnati ben 21 recuperi, e tutti i nove gruppi cui è diviso il campionato saranno impegnati, non prima delle ore 14.30, quando occorreranno i primi fischi d’inizio.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per questo mercoledì dedicato ai risultati della Serie D per i recuperi dei nove gironi, serve dare una precisazione proprio riguardo alla programmazione delle partite. Anche oggi infatti non potremo dare per scontata la regolare disputa di questi incontri purtroppo: in questo contesto così difficile, legato anche alle problematiche imposte dalla pandemia ancora in corso, non sono da escludere nuovi rinvii anche in extremis. Non sarebbe certo la prima volta nel caso: più di una volta abbiamo dovuto fissare parecchie date di recupero per alcuni incontri. Ma non solo: solo ieri infatti abbiamo appreso dalla Lega dilettanti del rinvio di due incontri, già di recupero e dunque Agnonese-Real Giulianova del girone F (recupero della nona giornata) e Biancavilla-Roccella, recupero della 12^ giornata del girone I (oggi saltata per troppi positivi al covid 19 riscontrati negli spogliatoi dei due club). Speriamo però che oggi siano i soli incontri a saltare.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Castellanzese-Saluzzo

Fossano-Sanremese

Legnago-Varese

GIRONE C

Luparense-Union Clodiense

Trento-Montebelluna

Virtus Bolzano-Delta Porto Tolle

GIRONE D

Forlì-Correggese

GIRONE E

Cannara-Montespaccato

Grassina-Follonia Gavorrano

San Donato-Trestina

GIRONE F

Montegiorgio-Recanatese

Tolentino-Campobasso

Vastogirardi-Matese

GIRONE G

Carbonia-Insieme Formia

Latina-Arzachena

Monterosi-Afragolese

GIRONE H

Brindisi-Sorrento

Real Aversa-Bitonto

GIRONE I

Acireale-FC Messina

Marina di Ragusa-Castrovillari

Santa Maria Cilento-Troina

