Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi e live score delle partite (1 novembre)

RISULTATI SERIE D: SI GIOCA NONOSTANTE IL COVID!

Oggi domenica 1 novembre 2020 si gioca una nuova intensa giornata del campionato della Serie D 2020-21 e siamo dunque giustamente impazienti di dare la parola ai risultati di Serie D, ai tanti campi e ai tanti incontri dei nove gironi che ci faranno compagnia anche oggi pomeriggio, naturalmente a partire dalle ore 14.30. L’attesa è grande anche perché nei giorni scorsi si è a lungo discusso circa la possibilità che il campionato di Serie D venisse fermato, in relazione all’aumento esponenziale dei contagi da coronavirus, pure tra i club che fanno parte della quarta serie del calcio italiano. Lo scorso 27 ottobre però è arrivato un forte e deciso No da parte della grande maggiorana delle società all’ipotesi di fermare la stagione, pur dopo anche l’ultimo decreto legge del governo, che impone nuove stringenti disposizioni per sport e ed eventi sportivi. Per la precisione hanno votato per la prosecuzione della stagione 2020-21 di serie D 123 sodalizi, sui 166 aventi diritti di voto, circa il 74%. Un numero consistente che testimonia la grande volontà della serie D di continuare a dare spettacolo, nonostante le tante difficoltà.

RISULTATI SERIE D: LE CLASSIFICHE

Dunque, superato ogni tentennamento, oggi sarà di nuovo grande domenica dedicata ai risultati della Serie D e benchè pure sono già stata annunciati diversi rinvii, pure siamo sicuri che lo spettacolo oggi non mancherà. Se non altro perchè per ciascuno dei nove gironi, sono stato messi in palio tre punti di gran peso, che potrebbero decidere non pochi duelli ai vertici. Sarà allora magari il caso per il girone A, dove in graduatoria è sfida alla pari tra Bra e PDHAE per la vetta, con 13 punti per parte: situazione identica occorre anche in testa al girone B dove a quota 10 punti sono invece Crema e Caratese a darsi battaglia. Sarà poi ancor più curioso vedere l’effetto di questo nuovo turno della Serie D per la vetta della classifica del girone E, dove sono ben i tre a contendersi la leadership, e dunque Montevarchi, Trastevere e Cannara. Sarà poi oggi sicuramente lotta a distanza tra Latina e Savoia, visto che i due club vantano i medesimi, punti, 12 alla vigilia del sesto turno. Insomma, ci attendono oggi sfide veramente importanti, assolutamente da non perdersi.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 14:30 Arconatese-Borgosesia

Ore 14:30 Casale-Citta di Varese

Ore 14:30 Folgore Caratese-Caronnese

Ore 14:30 Fossano-Sestri Levante

Ore14:30 Gozzano-Castellanzese

Ore 14:30 Imperia-Chieri

Ore 14:30 Lavagnese-Saluzzo

Ore 14:30 Legnano-Bra

Ore 14:30 Sanremese-HSL Derthona

Ore 14:30 Vado-P.D.H.A.E.

CLASSIFICA

Bra, PDHAE 13

Sanremese 11

HSL Dertona, Gozzano 9

Borgosesia, Casetllanezese, Chieri 8

Saluzzo 7

Arconatese, Caronnese, Folgore Caratese, Sestri Levante 6

Lavagnese, Vado 4

Legnano, Imperia, Fossano 3

Casale 1

Città di Varese 0

GIRONE B

Ore 14:30 Ciserano-Bergamo-Franciacorta

Ore 14:30 Crema- Breno

Ore 14:30 Fanfulla-Calvina

Ore 14:30 NibionnOggiono-USD Casatese

Ore 14:30 Pontisola-Seregno

Ore 14:30 Scanzorosciate-Brusaporto

Ore 14:30 Sona-Villa Alme

Ore 14:30 Tritium-Caravaggio

Ore 14:30 Vis Nova Giussano-Real Calepina

CLASSIFICA

USD Casatese, Crema 10

Real Calepina, Seregno 9

Franciacorta, NibionnOggiono 8

Fanfulla, Villa Alme, Brusaporto, Caravaggio 7

Calvina 5

Vis Nova, Ciserano 4

Tritium, Breno 3

Scanzorosciate 2

Sona, Pontisola 1

GIRONE C

Ore 14:30 Ambrosiana-Mestre

Ore 14:30 ArzignanoChiampo-Bolzano

Ore 14:30 Belluno-Union Clodiense

Ore 14:30 Campodarsego-Caldiero Terme

Ore 14:30 Cartigliano-Adriese

Ore 14:30 Chions-Manzanese

Ore 14:30 Cjarlins Muzane-Luparense

Ore 14:30 Delta Porto Tolle-Montebelluna

Ore 14:30 Este-San Giorgio-Sedico

Ore 14:30 Trento-Feltre

CLASSIFICA

Trento 14

Delta Porto Tolle 12

Mestre, Este 11

Luparense, Montebelluna, Caldiero Terme 10

Bolzano 9

Adriese, Manzanese, Belluno, Cjarlins Muzane 8

Union Clodiense 7

Feltre, Cartigliano 6

Ambrosiana 5

San Giorgio Sedico, Campodarsego 4

Arzignano Chiampo, Chions 2

GIRONE D

Ore 14:30 Correggese-Prato

Ore 14:30 Corticella-Seravezza Pozzi

Ore 14:30 Fiorenzuola-Forlì

Ore 14:30 Ghivizzano Borgo-Pro Livorno

Ore 14:30 Lentigione-Sasso Marconi

Ore 14:30 Real Forte Querceta-Mezzolara

Ore 14:30 Sammaurese-Marignanese

Ore 14:30 SCD Progresso-G.S. Bagnolese

CLASSIFICA

Prato 10

Aglianese 9

Rimini, Mezzolara 8

Real Forte Querceta, Correggese, Fiorenzuola 7

Bagnolese, Pro Livorno, Forli 6

Lentigione, SDC Progresso 5

Seravezza Pozzi, Sasso Marconi 4

Marignanese, Sammaurese 3

Ghivizzano Borgo 2

Corticella 1

GIRONE E

Ore 14:30 Cannara-Pianese

Ore 14:30 Follonica Gavorrano-Montevarchi Calcio

Ore 14:30 Grassina-UC Sinalunghese

Ore 14:30 Lornano Badesse-Trastevere Calcio

Ore 14:30 Montespaccato-Foligno

Ore 14:30 San Donato-Trestina

Ore 14:30 Sangiovannese-ACN Siena

Ore 14:30 Scandicci-Flaminia

Ore 14:30 Tiferno Lerchi-Ostia Mare

CLASSIFICA

Montevarchi, Trastevere , Cannara 9

Foligno 8

Flaminia 7

Sangiovannese, San Donato, ACN Siena, Montespaccato 6

Lornano Badesse, Sinalunghese, Tiferno Lerchi, Trestina 5

Pianese, Follonica Gavorrano 4

Grassina 3

Ostia Mare 1

Scandicci 0

GIRONE F

Ore 14:30 Castelnuovo Vomano-Montegiorgio

Ore 14:30 Cynthialbalonga-Campobasso

Ore 14:30 Matese-Castelfidardo

Ore 14:30 Porto Sant’Elpidio-Giulianova

Ore 14:30 Recanatese-Rieti

Ore 14:30 S. N. Notaresco-Aprilia

Ore 14:30 US Tolentino-ASD Pineto Calcio

Ore 14:30 Vastese-Agnonese

Ore 14:30 Vastogirardi-Fiuggi

CLASSIFICA

Campobasso 13

SN Notaresco 11

Recanatese 10

Tolentino, Castelnuovo Vomano 9

Vastogirardi 8

Cynthiabalonga, Montegiorgio, Fiuggi 7

Pineto 6

Castelfidardo 5

Vastese 4

Matese 3

Giulianova, Rieti, Porto Sant’Elpidio 2

Aprilia, Agnonese 1

GIRONE G

Ore 14:30 Calcio Giugliano-Carbonia

Ore 14:30 Cassino-Muravera

Ore 14:30 Gladiator-Nocerina

Ore 14:30 Lanusei Calcio-Latina

Ore 14:30 Latte Dolce-Afragolese

Ore 14:30 Nuova Florida-Insieme Formia

Ore 14:30 Savoia-Arzachena

Ore 14:30 SS Nola 1925-Monterosi FC

Ore 14:30 Torres-Vis Artena

CLASSIFICA

Latina, Savoia 12

Insieme Formia, Monterosi 10

Muravera 8

Afragolese, Nocerina, Cassino 7

Vis Artena 6

Lanusei, Carbonia, Arzachena 5

Latte dolce, Calcio Giugliano 3

Nuova Florida 2

Gladiator, Nola 1

Torres 0

GIRONE H

Ore 14:30 A.C.D. Nardo-Casarano

Ore 14:30 Altamura-Sorrento

Ore 14:30 Citta di Fasano-Real Aversa

Ore 14:30 Fidelis Andria-Puteolana

Ore 14:30 Francavilla-Bitonto

Ore 14:30 Molfetta Calcio-Picerno

Ore 14:30 Portici 1906-Gravina

Ore 14:30 Taranto-Brindisi

CLASSIFICA

Sorrento 13

Brindisi 11

Casarano, Picerno 10

Lavello 8

Altamura, Taranto, Francavilla, Bitonto 7

Molfetta 6

Città di Fasano, Fidelis Andria, Portici 4

Gravina, Real Aversa, Nardò, Puteolana 3

Audace Cerignola 2

GIRONE I

Ore 14:30 ACR Messina-Gelbison Cilento

Ore 14:30 Biancavilla-Cittanovese

Ore 14:30 Licata-Dattilo

Ore 14:30 Marina di Ragusa-AS Acireale

Ore 14:30 Rende-FC Messina

Ore 14:30 S. Agata-Rotonda

Ore 14:30 San Luca-Paternò

Ore 14:30 Santa Maria Cilento-Roccella

Ore 14:30 Troina-Castrovillari

CLASSIFICA

Cittanovese 13

Acireale, FC Messina 10

Biancavilla, San Luca 9

San Maria Cilento, ACR Messina, Castrovillari 8

Dattilo 7

Licata 6

Rotonda 5

Gelbison Cilento, Troina 4

Paternò, S. Agata , Marina di Ragusa 3

Rende 2

Roccella 0



