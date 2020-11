Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi, live score dei recuperi (8 novembre)

RISULTATI SERIE D: IN CAMPO PER I RECUPERI!

Sarà, questa domenica 8 novembre 2020, giornata bene particolare dedicata i risultati della Serie D: in campo infatti non vi saranno tutti i nove gironi cui si divide la quarta serie del calcio nazionale impegnati nella stagione regolare, bensì verrà dato spazio solo ai recuperi, per la precisione della quinta e sesta giornata della stagione 2020-21. Una scelta ben particolare, che pure è arrivata solo in settimana, in seguito a importanti riunione in sede della Lega Nazionale Dilettanti, resasi però assolutamente necessaria, visto il contesto ben difficile che la Serie D si è trovata a vivere nelle ultime settimane. Non è infatti mistero che, nelle ultime giornate di campionato si è potuto regolarmente disputare meno della metà delle partite messe in programma: la seconda ondata della pandemia da coronavirus ha infatti colpito in pieno praticamente tutte le società del quarto campionato italiano, che non avendo spesso i numeri per scendere in campo, sono state costrette a chiedere di rinviare diversi incontri. Purtroppo, arrivati alla vigilia di questa nuova giornata, il numero di incontri da recuperare si è fatto veramente oneroso e considerato che ancora oggi molti club non sarebbero in grado di confermare la propria presenza in campo, ecco che la Lega ha deciso dunque di sospendere la stagione regolare, almeno fino al prossimo 23 novembre. Dunque sarà stop su molti campi del 4^ campionato italiano, ma non su tutti: da comunicato ufficiale infatti nelle giornate di oggi, 8 novembre, del 15, 18 e 22 novembre infatti vi sarà spazio per i recuperi, programmati ovviamente per ordine cronologico e nel rispetto del completamento dei isolamenti i atto nei diversi club impegnati.

RISULTATI SERIE D: LE SFDIE IN PROGRAMMA

Dunque per decisione della Lega Dilettanti, la giornata di oggi sarà dedicata ai risultati della Serie D, per i recuperi della quinta e sesta giornata: i primi turni in cui sono cominciate le prime pesanti defezioni a causa dello scoppio della seconda ondata della pandemia. Il programma di incontri che ci farà oggi compagna non è eccessivamente impegnativo: di fatto saranno in campo 12 società, per appena cinque gironi impegnati sui classici nove. Il programma poi sarà fedele alle indicazioni date all’invio della stagione: sarà dunque fischio d’inizio fissato per le ore 14.30 su tutti i campi. Leggendo il calendario, ricordiamo allora che oggi alle ore 14.30 avranno inizio per il girone B le sfide Breno-Tritium e Calvina-Sona, mentre per il girone C i riflettori saranno su Bolzano-Cartigliano: alla medesima ora ecco ance il via di Prato-Ghivizzano Borgo per il girone D. A conclusione del programma di gare alle ore 14.30 saranno poi le partite Trastevere-Follonica Gavorrano per il girone E e Giulianova-Cynthiabalonga per il gruppo F.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE B

Ore 14.30 Breno-Tritium

Ore 14.30 Calvina-Sona

CLASSIFICA

Real Calepina 12

Casatese, Franciacorta 11

Crema, Fanfulla, Villa Alme 10

Seregno, NibionnOggiono 9

Caravaggio, Brusaporto 7

Scanzorosciate, Calvina 5

Sona, Ciserano, Vis Nova Giussano 4

Tritium, Breno 3

Ponte San Pietro 1

GIRONE C

Ore 14.30 Bolzano-Cartigliano

CLASSIFICA

Delta Porto Tolle 18

Mestre, Trento 14

Montebelluna, Luparense, Caldiero Terme 13

Este 12

Union Clodiense, Cjarlin Muzane 11

Bolzano 10

Belluno 9

Adriese, Manzanese 8

Feltre, Cartigliano 6

San Giorgio, Ambrosiana 5

Chions 3

ArzignanoChiampo 2

GIRONE D

Ore 14.30 Prato-Ghivizzano Borgo

CLASSIFICA

Prato 10

Aglianese 9

Lentigione, Rimini, Mezzolara, SDC Progresso 8

Real Forte Querceta, Correggese, Fiorenzuola 7

Bagnolese, Pro Livorno, Forli 6

Seravezza Pozzi, Sasso Marconi 4

Marignanese, Sammaurese 3

Ghivizzano Borgo 2

Corticella 1

GIRONE E

Ore 14.30 Trastevere-Follonica Gavorrano

CLASSIFICA

Trastevere, Cannara 12

Montevarchi 9

Foligno 8

Flaminia, Sangiovannese 7

Montespaccato, Siena, San Donato 6

Pianese, Lornano Badesse, Trestina, Sinalunghese, Tiferno Lerchi 5

Follonica Gavorrano 4

Grassina 3

Ostina Mare 1

Scandicci 0

GIRONE F

Ore 14.30 Giulianova-Cynthialbalonga

CLASSIFICA

Campobasso 13

Castelnuovo Vomano 12

Notaresco, Recanatese 11

Tolentino 10

Vastogirardi 9

Castelfidardo, Pineto, Fiuggi 8

Cynthialbalonga, Montegiorgio 7

Vastese 4

Matese 3

Giulianova, Rieti, Porto Sant’Elpidio 2

Aprilia, Agnonese 1



