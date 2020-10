Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi, live score delle partite (18 ottobre)

RISULTATI SERIE D: OGGI SI GIOCA LA 4^ GIORNATA

Oggi domenica 18 ottobre 2020 si gioca una nuova giornata nel campionato di Serie D 2020-2021, i cui risultati interessano tante città. La stagione è iniziata in ritardo a causa degli strascichi della pandemia di Coronavirus che pende come una minaccia anche sul nuovo torneo, tuttavia adesso si prova a pensare al campo e c’è grande attesa per i risultati Serie D per l’odierna giornata, che sarà logicamente chiamata a dare una forma un pochino più interessante anche alle classifiche dei nove gironi. Moltissimi tifosi seguono pure in questa stagione la Serie D anche grazie alla presenza di grandi piazze che nobilitano il massimo torneo dilettantistico del calcio italiano, d’altronde ogni anno c’è qualche “vittima” illustri. Ricordiamo ancora una volta che la Serie D è composta pure in questa stagione da nove gironi e solo la squadra vincente di ciascun gruppo godrà della promozione. I risultati Serie D sono dunque molto importanti nella lunga corsa verso il primo posto in classifica, perché invece i playoff servono soltanto per la graduatoria degli eventuali ripescaggi. La Serie D continua dunque a regalarci tante emozioni: l’inizio delle partite in questo periodo dell’anno è previsto per le ore 15.00 salvo eccezioni.

Vediamo allora girone per girone le primissime indicazioni che possono guidarci nell’analisi dei risultati Serie D. Nel girone A è al comando il Bra, che ha raccolto finora 10 punti in quattro partite con tre vittorie e un pareggio; nel girone B invece tre giornate finora disputate e c’è solo il Seregno a punteggio pieno, naturalmente capolista. Quattro giornate in archivio per il girone C, comandato dal Trento con 10 punti in classifica, mentre nel girone D Real Forte Querceta, Prato e Correggese formano un trio di testa con 7 punti in tre partite. Ecco poi il girone E, nel quale guida il Montevarchi, a punteggio pieno a quota 9 punti, mentre il girone F ha un quartetto di testa con 7 punti, formato da Campobasso, Tolentino, SN Notaresco e Recanatese. Nel girone G comanda la coppia a punteggio pieno con Latina e Insieme Formia, nel girone H è leader il Brindisi a quota 8 punti nonostante il -1 di penalizzazione, infine nel girone I abbiamo al comando la coppia formata da Cittanovese e Acireale con 7 punti.

GIRONE A

Arconatese Castellanzese

Casale Bra

Folgore Caratese PDHAE

Fossano Città di Varese

Imperia Sestri Levante

Lavagnese Gozzano

Legnano Saluzzo

Sanremese Borgosesia

Vado Derthona

GIRONE B

Ciserano/Bergamo Calvina

Fanfulla Seregno

NibionnOggiono Franciacorta

Pontisola Breno

Scanzorosciate Villa d’Almè

Sona Real Calepina

USD Casatese Brusaporto

Vis Nova Giussano Caravaggio

GIRONE C

Ambrosiana Union Clodiense

ArzignanoChiampo Adriese

Belluno Trento

Campodarsego Luparense

Cartigliano Manzanese

Chions Montebelluna

Cjarlins Muzane Mestre

Delta Porto Tolle San Giorgio/Sedico

Este Feltre

Virtus Bolzano Caldiero Terme

GIRONE D

Aglianese Forlì

Correggese Mezzolara

Corticella Marignanese

Fiorenzuola Bagnolese

Ghivizzano Borgo Sasso Marconi

Real Forte Querceta Lentigione

Rimini Seravezza Pozzi

Sammaurese Prato

SCD Progresso Pro Livorno

GIRONE E

Cannara Trastevere

Flaminia ACN Siena

Follonica Gavorrano San Donato

Grassina Foligno

Lornano Badesse Trestina

Montespaccato Montevarchi

Sangiovannese Pianese

Scandicci Ostia Mare

Tiferno Lerchi Sinalunghese

GIRONE F

Campobasso Montegiorgio

Castelnuovo Vomano Agnonese

Cynthialbalonga Castelfidardo

Matese Aprilia

Recanatese Porto Sant’Elpidio

SN Notaresco Fiuggi

US Tolentino Giulianova

Vastese ASD Pineto

Vastogirardi Rieti

GIRONE G

Calcio Giugliano Vis Artena

Cassino Latina

Gladiator Arzachena

Lanusei Nocerina

Nuova Florida Carbonia

Savoia Afragolese

SS Nola Muravera

Torres Monterosi

GIRONE H

ACD Nardò Puteolana

Altamura Bitonto

Città di Fasano Brindisi

Fidelis Andria Picerno

Francavilla Lavello

Gravina Casarano

Molfetta Audace Cerignola

Portici Real Aversa

Taranto Sorrento

GIRONE I

ACR Messina AS Acireale

Dattilo Roccella

Licata Paternò

Marina di Ragusa Biancavilla

Rende Rotonda

Sant’Agata Cittanovese

San Luca Castrovillari

Santa Maria Cilento FC Messina

Troina Gelbison Cilento

