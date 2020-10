Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi, live score delle partite (4 ottobre)

RISULTATI SERIE D: 2^ GIORNATA!

Oggi domenica 4 ottobre 2020 si gioca una nuova giornata nel campionato di Serie D 2020-2021, i cui risultati interessano tante città. La stagione è iniziata in ritardo a causa degli strascichi della pandemia di Coronavirus che pende come una minaccia anche sul nuovo torneo, tuttavia adesso si prova a pensare al campo e c’è grande attesa per i risultati Serie D per l’odierna seconda giornata, che sarà logicamente chiamata a confermare oppure smentire i verdetti emersi settimana scorsa nel primo turno del nuovo campionato e dare una forma un pochino più interessante anche alle classifiche dei nove gironi. Moltissimi tifosi seguono pure in questa stagione la Serie D anche grazie alla presenza di grandi piazze che nobilitano il massimo torneo dilettantistico del calcio italiano, d’altronde ogni anno c’è qualche “vittima” illustri. Ricordiamo ancora una volta che la Serie D è composta pure in questa stagione da nove gironi e solo la squadra vincente di ciascun gruppo godrà della promozione. I risultati Serie D sono dunque molto importanti nella lunga corsa verso il primo posto in classifica, perché invece i playoff servono soltanto per la graduatoria degli eventuali ripescaggi. La Serie D continua dunque a regalarci tante emozioni: l’inizio delle partite in questo periodo dell’anno è previsto per le ore 15.00 salvo eccezioni.

RISULTATI SERIE D: IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Vediamo allora girone per girone le primissime indicazioni che possono guidarci nell’analisi dei risultati Serie D. Parlare di tutte le capolista non ha molto senso, perché naturalmente è in testa al girone ogni squadra che abbia vinto nella prima giornata, però ad esempio nel girone A possiamo mettere in copertina la Caronnese, che ha debuttato battendo con un sonante 4-0 il Derthona, mentre nel girone B ad esempio è partita certamente con il piede giusto il Crema. Stesso discorso per il Trento nel girone C, perché la formazione tridentina si è imposta con un bel 0-2 in trasferta sul campo dell’Ambrosiana. Nel girone D potremmo dare spazio alla Pro Livorno, che infatti domenica scorsa ha vinto per 3-0 contro la Sammaurese. Reduce dalla Serie C, possiamo evidenziare la Pianese che nel girone E ha debuttato vincendo 3-0 nella prima giornata. Nel girone F invece la copertina va senza dubbio ai due colpacci in trasferta del Matese e del Campobasso, con vittorie in goleada anche lontano da casa. Giungiamo poi al girone G, dove evidenziamo la vittoria per 2-0 del Carbonia nel derby sardo con la Torres, mentre nel girone H il Casarano è partito forte, confermando quanto di buono ha fatto vedere anche in Coppa Italia. Infine il girone I, dove mettiamo in evidenza il successo per 3-0 del Rotonda sul Troina.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICA (2^ GIORNATA)

GIRONE A

Arconatese Sanremese

Borgosesia Imperia

Bra Caronnese

Castellanzese Fossano

Chieri Legnano

Città di Varese PDHAE

Derthona Sestri Levante

Gozzano Vado

Lavagnese Casale

Saluzzo Folgore Caratese

GIRONE B

Ciserano-Bergamo Seregno

Fanfulla Breno

Franciacorta Calvina

NibionnOggiono Brusaporto

Pontisola Tritium

Scanzorosciate Real Calepina

Sona Caravaggio

USD Casatese Villa d’Almè

Vis Nova Giussano Crema

GIRONE C

ArzignanoChiampo Este

Luparense Adriese

Montebelluna Virtus Bolzano

San Giorgio-Sedico Campodarsego

Trento Delta Porto Tolle

GIRONE D

Aglianese GS Bagnolese

Correggese Lentigione

Corticella Prato

Fiorenzuola Pro Livorno

Ghivizzano Borgo Real Forte Querceta

Rimini Forlì

Sammaurese Mezzolara

SCD Progresso Sasso Marconi

Seravezza Pozzi Marignanese

GIRONE E

Cannara Trestina

Flaminia Pianese

Grassina Montevarchi

Lornano Badesse Follonica Gavorrano

Montespaccato San Donato

Ostia Mare Sinalunghese

Sangiovannese Trastevere

Scandicci ACN Siena

Tiferno Lerchi Foligno

GIRONE F

Campobasso Agnonese

Castelfidardo Aprilia

Castelnuovo Vomano Pineto

Cynthialbalonga Montegiorgio

Matese Fiuggi

SN Notaresco Rieti

Tolentino Recanatese

Vastese Giulianova

Vastogirardi Porto Sant’Elpidio

GIRONE G

Calcio Giugliano Insieme Formia

Cassino Monterosi

Gladiator Afragolese

Lanusei Carbonia

Latte Dolce Muravera

Nuova Florida Vis Artena

Savoia Nocerina

SS Nola Latina

Torres Arzachena

GIRONE H

ACD Nardò Picerno

Altamura Lavello

Città di Fasano Sorrento

Fidelis Andria Audace Cerignola

Gravina Puteolana

Molfetta Francavilla

Portici Casarano

Real Aversa Brindisi

Taranto Bitonto

GIRONE I

ACR Messina Biancavilla

Dattilo FC Messina

Licata Roccella

Paternò Castrovillari

Rende Cittanovese

Sant’Agata Marina di Ragusa

San Luca Gelbison Cilento

Santa Maria Cilento Rotonda

Troina Acireale



